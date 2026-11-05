Massa Pendukung Sambut Jokowi saat Tiba di PN Jaktim: Semangat Pak!

JAKARTA - Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim), Kamis (5/11/2026), untuk menghadiri persidangan kasus tudingan ijazah palsu dengan terdakwa Roy Suryo. Kedatangannya disambut ratusan pendukung yang telah menanti di area sekitar pengadilan.

Jokowi terpantau tiba sekitar pukul 08.30 WIB. Dia turun dari mobil Toyota Innova yang ditumpanginya di depan gerbang PN Jakarta Timur. Setelah itu, Jokowi berjalan kaki memasuki area pengadilan sambil dikawal sejumlah petugas.

Mengenakan peci hitam, kemeja batik, dan celana hitam, Jokowi tampak tersenyum saat disambut para pendukungnya. Ratusan orang langsung mengerumuninya sembari meneriakkan dukungan.

"Semangat Pak, kebenaran pasti menang," ujar salah satu pendukung Jokowi.

Jokowi juga sempat berhenti sejenak untuk menyapa sejumlah ibu-ibu yang histeris meneriakkan namanya. Dia kemudian melanjutkan langkahnya memasuki area PN Jaktim.