Rute Bus Transjakarta Koridor 11 Dialihkan Imbas Jokowi Hadir di PN Jaktim

JAKARTA - Sejumlah layanan bus Transjakarta mengalami perubahan jalur imbas sidang di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, pada Kamis (5/11/2026). Diketahui, Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) tiba di PN Jakarta Timur untuk menghadiri persidangan kasus tudingan ijazah palsu dengan terdakwa Roy Suryo.

Dampak penutupan tersebut membuat bus Transjakarta Koridor 11 untuk sementara tidak melayani sejumlah halte di kawasan Jakarta Timur.

"Koridor 11: Kampung Melayu - Pulo Gebang mengalami pengalihan rute dikarenakan adanya penutupan jalan di sekitar Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Sementara arah Pulo Gebang tidak melayani Halte Penggilingan dan Walikota Jakarta Timur," kata PT Transjakarta melalui akun X resminya, Kamis (5/11/2026).

Selain Koridor 11, perubahan jalur juga diberlakukan pada layanan Transjakarta rute 11P yang menghubungkan Rusun Pondok Bambu dengan Walikota Jakarta Timur.

Pengalihan dilakukan karena akses jalan di sekitar PN Jakarta Timur ditutup sehingga sejumlah titik pemberhentian tidak dapat dilayani sementara waktu.

"Rute 11P: Rusun Pondok Bambu-Walikota Jakarta Timur mengalami pengalihan rute dikarenakan adanya penutupan jalan di sekitar Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Sementara arah Walikota Jakarta Timur tidak melayani bus stop Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan Walikota Jakarta Timur," pungkasnya.

(Dani Jumadil Akhir)

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