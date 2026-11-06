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Pria di Bekasi Diculik hingga Diperas Polisi Gadungan, 4 Pelaku Ditangkap!

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 06 November 2026 |03:10 WIB
Pria di Bekasi Diculik hingga Diperas Polisi Gadungan, 4 Pelaku Ditangkap!
Kasus penculikan (foto: freepik)
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JAKARTA - Seorang pria di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menjadi korban penculikan dan pemerasan. Dalam kasus ini, polisi menangkap empat dari enam orang pelaku.

"Dari hasil penyelidikan tersebut, petugas berhasil menangkap empat orang terduga pelaku, yakni MIPCP (21), RHI (20), AF (21), dan MAP (18)," kata Kasi Humas Polres Metro Bekasi, AKP Aliyani kepada wartawan, Kamis (5/11/2026).

Aliyani menjelaskan, peristiwa ini bermula pada Minggu 1 November 2026 dini hari di kawasan Kampung Jarakosta, Desa Danau Indah, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Saat itu, korban dicegat oleh para pelaku yang menyamar sebagai petugas kepolisian.

Korban kemudian dibawa para pelaku ke dalam sebuah mobil. Para pelaku yang berpura-pura sebagai polisi memeriksa dan menuduh korban terlibat dalam aksi balap liar.

"Saat korban berada dalam penguasaan para pelaku, korban diduga mendapat tekanan untuk meminta uang tebusan sebesar Rp10 juta kepada teman maupun keluarganya dengan alasan agar terhindar dari proses hukum dan kendaraannya dikembalikan," ujarnya.

 

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