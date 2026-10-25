Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Residivis Tipu 15 Wanita Muda dan Bawa Kabur Motor Usai Kenalan di Facebook, Nih Tampangnya!

Tim iNews Media Group , Jurnalis-Minggu, 25 Oktober 2026 |02:00 WIB
Residivis Tipu 15 Wanita Muda dan Bawa Kabur Motor Usai Kenalan di Facebook, Nih Tampangnya!
Residivis Tipu 15 Wanita Muda dan Bawa Kabur Motor Usai Kenalan di Facebook
A
A
A

PURBALINGGA - Seorang residivis berinisial ABN, warga Kalibening, Banjarnegara, Jawa Tengah, ditangkap Satreskrim Polres Purbalingga. Pelaku diduga melakukan penipuan dan penggelapan sepeda motor.

Kapolres Purbalingga AKBP Hendry Susanto Sianipar menjelaskan, polisi juga menangkap dua orang yang diduga sebagai penadah dalam kasus tersebut.

"Dari hasil penyelidikan dan penyidikan ternyata tersangka sudah melakukan tindak pidana tersebut beberapa kali di beberapa lokasi pada wilayah hukum Polres Purbalingga," AKBP Hendry dikutip Sabtu (24/10/2026).

Pelaku kata dia, telah beraksi sebanyak 15 kali dengan menyasar wanita yang dikenalnya melalui media sosial. Dalam menjalankan aksinya, ABN berkenalan dengan calon korban melalui Facebook.

Modusnya, setelah komunikasi terjalin akrab, pelaku mengajak korban bertemu secara langsung. Saat pertemuan, pelaku berpura-pura meminjam sepeda motor korban dengan berbagai alasan.

Setelah mendapatkan kunci kendaraan, pelaku membawa kabur motor tersebut dan memutus komunikasi dengan korban.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/22/337/3249607//bareskrim_polri-kQtv_large.jpg
Bareskrim Naikkan Kasus Dugaan Penipuan Investasi Tambang Kombes F ke Penyidikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/21/11/3249406//penipuan_berkedok_rekrutmen-BclH_large.jpeg
Penting! Tips Menghindari Penipuan Berkedok Rekrutmen untuk Para Jobseekers
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/20/338/3248934//viral-9chG_large.jpg
Kasus Dugaan Pemerasan dan Pengancaman, Saksi Ungkap Adanya Aliran Dana Rp80 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/18/33/3248672//armand_maulana_dan_dewi_gita-JgjE_large.jpg
Armand Maulana Ungkap Nama Sang Istri Dicatut Modus Penipuan Pembelian Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/17/337/3248561//karo_penmas_divisi_humas_polri_brigjen_trunoyudo_wisnu_andiko-Ucn7_large.jpg
Jangan Asal Klik Tautan! Polri Ingatkan Bahaya Penipuan Online
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/17/340/3248518//polri-KtCN_large.jpg
2 Polisi Dipecat Terkait Dugaan Penipuan Rekrutmen Bintara Rp28 Miliar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement