Polisi Gadungan di Bekasi Kejar dan Intimidasi Sopir, Ini Motif 4 Pelaku

JAKARTA - Polres Metro Bekasi Kota menangkap empat pria yang diduga melakukan pengancaman terhadap seorang pengendara mobil di kawasan Living Plaza, Medan Satria, Kota Bekasi. Salah satu pelaku diketahui menggunakan lencana Polri saat melancarkan aksinya.

Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota, Kompol Verdika Bagus Prasetya, mengatakan hasil pemeriksaan sementara menunjukkan aksi para pelaku dilatarbelakangi motif ekonomi.

“Hasil pemeriksaan sementara mengarah pada motif ekonomi,” kata Verdika kepada wartawan, Minggu (29/11/2026).

Verdika menjelaskan, para pelaku diduga sengaja mengaku sebagai anggota polisi agar korban memberikan sejumlah uang.

“Para tersangka diduga hendak meminta sejumlah uang. Intimidasi dan pengakuan sebagai polisi mereka gunakan untuk menekan korban agar menuruti kemauan tersebut,” ujarnya.

Keempat pelaku masing-masing berinisial JFS (41), RHG (35), EPS (40), dan IGNAAP (24). Mereka ditangkap di area pujasera Grand Centre Point Bekasi pada Jumat (27/11/2026) sekitar pukul 23.00 WIB.