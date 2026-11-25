154 Kades Dilantik Bupati Bekasi, Pilkades Digital hingga Anggaran Rp59,9 Miliar Jadi Sorotan

BEKASI – Sebanyak 154 kepala desa di Kabupaten Bekasi kini resmi mengemban jabatan untuk delapan tahun ke depan. Mereka dilantik langsung oleh Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja di Plaza Pemerintah Daerah, Kompleks Perkantoran Pemkab Bekasi, Rabu (4/11/2026).

Pelantikan tersebut sekaligus mengakhiri rangkaian Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2026 yang telah berlangsung sejak Mei lalu. Para kepala desa terpilih akan memimpin wilayah masing-masing hingga 2034. Dari 154 kepala desa yang dilantik, 144 di antaranya laki-laki dan 10 lainnya perempuan.

Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja mengingatkan bahwa jabatan kepala desa bukan sekadar posisi pemerintahan, melainkan tanggung jawab besar untuk melayani masyarakat.

Ia meminta para kepala desa tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga memperbaiki pelayanan publik serta memastikan pemerintahan desa berjalan transparan dan berintegritas.

“Jabatan kepala desa bukan sekadar kedudukan, melainkan amanah dan tanggung jawab untuk melayani masyarakat. Kami berharap seluruh kepala desa yang dilantik mampu menjalankan pemerintahan secara transparan, berintegritas, serta menghadirkan pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Asep.

Asep juga mengingatkan agar para kepala desa kembali merangkul seluruh warga setelah kontestasi politik di tingkat desa selesai. Menurutnya, perbedaan pilihan selama Pilkades tidak boleh menjadi penghalang dalam membangun desa.