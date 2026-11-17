Kejagung Periksa Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Terkait Kasus Dugaan Korupsi Pertamina Hari Ini

JAKARTA - Penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Wali Kota Bekasi Tri Adhianto dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam kerja sama operasi (KSO) antara PT Minyak dan Gas Bumi (Perseroda) Kota Bekasi dengan PT Pertamina EP periode 2009-2024 pada Selasa hari ini.

Adapun pemeriksaan terhadap Tri Adhianto dibenarkan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna. Ia menyebutkan, Wali Kota Bekasi itu diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi.

“Benar, terhadap yang bersangkutan dijadwalkan pemeriksaan sebagai saksi oleh penyidik Gedung Bundar,” kata Anang kepada wartawan, Selasa (17/11/2026).

Namun Anang belum bisa memastikan apakah Tri Adhianto akan hadir dalam pemeriksaan tersebut. Ia menyebut, pemeriksaan terhadap Tri Adhianto dijadwalkan pada pukul 09.00 WIB. “(Pemeriksaan) pagi antara pukul 09.00 atau 10.00 WIB,” ujarnya.

Adapun Kejagung Kejaksaan Agung (Kejagung) telah melakukan penggeledahan di enam lokasi terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam kerja sama operasi (KSO) antara PT Minyak dan Gas Bumi (Perseroda) Kota Bekasi dengan PT Pertamina EP.

Penggeledahan dilakukan tim penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) untuk mengumpulkan alat bukti terkait perkara tersebut.

Penyidik Kejagung menggeledah sejumlah lokasi yang dinilai memiliki keterkaitan dengan perkara KSO minyak dan gas bumi tersebut.