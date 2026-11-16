Heboh! Seorang Nenek Berendam di Sungai Bedadung Selama 2 Hari

Heboh! Seorang Nenek Berendam di Sungai Bedadung Selama 2 Hari

JEMBER – Seorang perempuan lanjut usia (lansia) tanpa identitas nekat berendam di Sungai Bedadung, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Nenek tersebut ditemukan dalam kondisi pingsan usai dua hari berendam pada, Minggu (15/11/2026).

"Kami telah berkoordinasi dengan Puskesmas Patrang untuk mengevakuasi korban ke fasilitas kesehatan guna mendapatkan penanganan medis lebih lanjut, mengingat kondisinya diduga mengalami dehidrasi berat akibat terlalu lama berada di dalam air," ujar Bhabinkamtibmas Kelurahan Jember Lor, Aiptu Deny,

Berdasarkan keterangan warga di sekitar lokasi, nenek tersebut diduga mengalami depresi. Ironisnya, ia diketahui telah nekat berendam di dalam air sungai selama dua hari berturut-turut.

Warga setempat sebenarnya telah berkali-kali membujuk dan meminta sang nenek untuk menyudahi aksinya serta naik ke daratan. Namun, imbauan tersebut tidak digubris.

Melihat kondisi kesehatan korban yang kian hari semakin melemah dan mengkhawatirkan, warga akhirnya berinisiatif melakukan tindakan penyelamatan darurat.

Warga terpaksa turun tangan membantu mengangkat dan membujuk korban secara paksa untuk beranjak keluar dari aliran sungai.