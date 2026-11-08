Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Viral 4 Mobil Ngedrift di Pondok Indah Jaksel, Polisi Selidiki

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 08 November 2026 |23:01 WIB
Viral 4 Mobil Ngedrift di Pondok Indah Jaksel, Polisi Selidiki
Viral mobil ngedrift di Pondok Indah, Jaksel (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Viral aksi drifting yang dilakukan sejumlah mobil di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan. Aksi tersebut kini tengah diselidiki polisi.

Berdasarkan video yang beredar, awalnya terlihat sebuah mobil BMW berwarna biru muda berputar dengan melakukan manuver drifting. Setelah melakukan aksinya, mobil tersebut kemudian pergi.

Tak berselang lama, terlihat mobil BMW berwarna hitam melakukan aksi serupa. Kemudian, dua mobil BMW terlihat melakukan aksi drifting secara bersamaan.

Masih dari video tersebut, total terdapat empat kendaraan yang melakukan aksi drifting. Mereka membubarkan diri setelah sebuah mobil polisi melakukan patroli di lokasi.

Terpisah, Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP M. Adiel Aristo mengatakan aksi tersebut menjadi perhatian pihaknya dan akan dilakukan pendalaman.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Jaksel Mobil Drifting viral
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/04/337/3252143/prabowo-vgh9_large.jpg
Relawan Buka Suara soal Ramai di Medsos Slogan 'Prabowo Tidak Sendiri'
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/01/340/3251425/viral-8aXD_large.jpg
Viral Warga Sikka NTT Konsumsi Hiu Paus yang Dilindungi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/22/338/3249653/viral-Ii8G_large.jpg
Viral! Sopir Taksi Green SM Nyaris Baku Hantam di Depan Mal Kelapa Gading, ‘Iron Man’ Turun Tangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/20/340/3249149/viral-W7H3_large.jpg
Viral Gambar Illuminati dan Bendera Israel Berkibar di Rumah Warga, TNI Langsung Turun Tangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/19/340/3248911/penganiayaan-g2TL_large.jpg
Viral Pegawai di Bogor Dicambuk, Kepala SPPG dan Korwil Purwakarta Dinonaktifkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/14/340/3247784/viral-PTZF_large.jpg
Viral Gubernur Kaltim Malah ke Singapura saat Karhutla Mengganas
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement