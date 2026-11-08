Viral 4 Mobil Ngedrift di Pondok Indah Jaksel, Polisi Selidiki

JAKARTA - Viral aksi drifting yang dilakukan sejumlah mobil di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan. Aksi tersebut kini tengah diselidiki polisi.

Berdasarkan video yang beredar, awalnya terlihat sebuah mobil BMW berwarna biru muda berputar dengan melakukan manuver drifting. Setelah melakukan aksinya, mobil tersebut kemudian pergi.

Tak berselang lama, terlihat mobil BMW berwarna hitam melakukan aksi serupa. Kemudian, dua mobil BMW terlihat melakukan aksi drifting secara bersamaan.

Masih dari video tersebut, total terdapat empat kendaraan yang melakukan aksi drifting. Mereka membubarkan diri setelah sebuah mobil polisi melakukan patroli di lokasi.

Terpisah, Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP M. Adiel Aristo mengatakan aksi tersebut menjadi perhatian pihaknya dan akan dilakukan pendalaman.