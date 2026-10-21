Viral Gambar Illuminati dan Bendera Israel Berkibar di Rumah Warga, TNI Langsung Turun Tangan

LAMONGAN - Rumah warga di Desa Made, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, menjadi sorotan karena ada bendera bermotif Israel dan gambar mirip illuminati di dinding rumah. peristiwa tersebut viral di media sosial.

Dalam video yang beredar, terlihat kain bermotif bendera Israel terpasang di rumah warga. Sejumlah bagian tembok juga dipenuhi coretan tangan dengan gambar serupa.

Pemerintah desa bersama Bintara Pembina Desa (Babinsa) menurunkan dua kain bergambar bendera Israel tersebut. Selain menurunkan dua kain, mereka membersihkan coretan di sekitar rumah untuk mencegah persoalan itu memicu polemik di tengah masyarakat.

"Jadi ini adalah rumah orang tuanya yang sekarang kondisinya orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), jadi suka corat-coret cari sensasi. Dulu pernah lalu diturunkan oleh warga saat kerja bakti karena meresahkan," ujar Penjabat Kepala Desa Made, Suryo, Selasa (20/10/2026).

Pemerintah desa menjelaskan, kain yang dipasang bukan bendera resmi buatan pabrik, melainkan kain yang digambar sendiri oleh pemilik rumah menggunakan cat.

Menurut keterangan pemerintah desa, pemilik rumah tinggal seorang diri dan diduga mengalami gangguan jiwa. Dia disebut kerap menuangkan pikirannya melalui tulisan di dinding dan kain.