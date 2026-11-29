Viral Bocah Terjebak di Sumur Bor Selama 3,5 Jam, Evakuasi Berlangsung Dramatis

KUTAI BARAT – Seorang bocah 12 tahun terjebak selama 3,5 jam di dalam sumur bor di Kampung Mendika, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur. Peristiwa tersebut viral di media sosial.

“Detik-detik menegangkan proses evakuasi seorang anak berusia 12 tahun yang terjebak di dalam sumur bor di Kampung Mendika,”tulis akun X @ B3doel__, dikutip Okezone, Minggu (29/11/2026).

‎Kronologi ‎kejadian tersebut terjadi saat korban sedang bermain bersama dua temannya dengan korban terperosok ke dalam sumur bor.

‎Kedua temannya sempat berupaya memberikan pertolongan, namun karena keterbatasan kemampuan dan kondisi lokasi, mereka kemudian meminta bantuan warga sekitar.

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Setelah dilakukan upaya penyelamatan oleh warga sekitar, korban berhasil dievakuasi setelah sekitar 3,5 jam terjebak di dalam sumur tersebut. Belum diketahui kondisi korban setelah berhasil keluar dari dalam sumur tersebut.

(Fahmi Firdaus )

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