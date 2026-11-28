4 ABH Pengeroyok Siswi di Malang Dikeluarkan dari Sekolah, Tak Bisa Ikut Ujian!

MALANG - Dinas Pendidikan Jawa Timur memastikan empat pelaku pengeroyokan siswi SMA Negeri di Malang dikeluarkan dari sekolah masing-masing. Pasalnya, bentuk pelanggaran yang dilakukan keempatnya sudah cukup berat dan memenuhi poin-poin pelanggaran yang dapat berkonsekuensi pada pengeluaran dari sekolah.

Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kota Malang dan Batu, Hastina Ratna Dewi, mengatakan ada beberapa bentuk pelanggaran yang biasanya dilakukan oleh siswa-siswi di sekolah. Dari pelanggaran tersebut, mereka akan mendapatkan pengurangan poin dan bisa dikenai konsekuensi dikembalikan kepada orangtua alias dikeluarkan dari sekolah. Apalagi, pelanggaran yang dilakukan oleh keempatnya berkaitan dengan hukum pidana dan menghilangkan nyawa seorang siswi lain.

"Dikembalikan ke orangtua. Apalagi ini menemui kasus hukum. Pelanggaran - pelanggaran lainnya saja yang sudah menemui poin-poin sudah dikembalikan ke orangtua, apalagi ini kasus hukum. Jelas dikembalikan ke orangtua," kata Hastina Ratna Dewi di SMAN 10 Kota Malang, Sabtu (28/11/2026).

Pengembalian keempat siswa kepada orangtua masing-masing, disebut Hastina, sudah dibuatkan surat keputusan dari sekolah masing-masing dan disetujui orangtua tanpa menunggu waktu lama. Salah satu pertimbangannya karena poin pelanggaran mereka ditegaskannya sudah cukup berat.

"Sesuai dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh siswa, ya dikembalikan ke orangtua. Apalagi ini pastilah. Sudah jelas, nanti saya tunjukkan salah satu bukti surat pernyataan tersebut," ucap dia.

Dengan dikeluarkannya para siswa dari sekolah masing-masing, kata Hastina Ratna, hak untuk mengikuti pendidikan dan ujian sebagaimana yang awalnya menjadi persoalan dipastikan gugur. Apalagi, sebelum dikeluarkan dari sekolah, ia mencontohkan terduga pelaku berinisial CAN disebut tidak masuk atau tidak mengikuti ujian sejak Rabu 25 November hingga Jumat 27 November. Sedangkan peristiwa pengeroyokan itu terjadi pada Rabu malam.

"Ia ini mengikuti ujian hanya di hari Senin, ada bukti-bukti daftar hadirnya, Selasa dia sudah tidak masuk, Rabu tidak masuk, Rabu malam ada kejadiannya, Kamis juga tidak masuk, dan seterusnya, sampai Jumat juga tidak masuk, tidak mengikuti ujian," ujarnya.