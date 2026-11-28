Siswi di Malang Meninggal Dikeroyok, Menko Polkam: Usut Tuntas Termasuk Dugaan Kelalaian Sekolah!

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Dudung Abdurachman, meminta Polri mengusut perkara dugaan perundungan yang menyebabkan seorang siswi di Kota Malang meninggal dunia. Menurutnya, polisi juga bisa mengusut ada tidaknya kelalaian di lingkungan sekolah.

"Saya meminta penyidikan berjalan sampai tuntas termasuk bila ada kelalaian di sekolah atau di lokasi kejadian," ujar Dudung kepada wartawan, Sabtu (28/11/2026).

Dudung mengatakan hal ini perlu dilakukan untuk memberikan kepastian kepada keluarga korban. Sebab, negara tidak bisa mengganti hilangnya nyawa seseorang.

"Negara tidak bisa menawarkan apa pun setara dengan nyawa. Yang bisa dilakukan negara adalah memastikan kematian itu tidak berlalu tanpa jawaban," tutur Dudung.

Di sisi lain, Dudung juga meminta agar negara memberikan pendampingan psikologis sejak awal. Dudung memastikan negara akan hadir untuk mengawal kasus tersebut.

"Kita kehilangan anak yang berprestasi dan negara hadir, akan mengawal kasus ini sampai tuntas," tegasnya.

(Arief Setyadi )

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