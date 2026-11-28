Mencekam! Kesaksian Sekuriti Detik-Detik Pengepungan Rumah Pelaku Pengeroyokan Siswi di Malang

MALANG - Sejumlah fasilitas perumahan rusak akibat dirusak massa yang mengepung untuk mencari keberadaan orangtua pelaku pengeroyokan di Malang berinisial CAN (16). Sejumlah fasilitas, mulai dari kamera CCTV di seluruh area perumahan, bangunan pos satpam, hingga gerbang keluar masuk Perumahan Emerald Garden, Desa Saptorenggo, Kecamatan Pakis, juga dirusak massa.

Muslikin, petugas keamanan perumahan, menyatakan, awalnya massa datang sekitar pukul 19.00-20.00 WIB pada Jumat malam, 27 November 2026. Mereka datang dan berkumpul di jalanan luar area Perumahan Emerald Garden, Desa Saptorenggo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang.

"Jam 8 itu sudah ngumpul, tapi ya jam 12 itu mulai anarkisnya," kata Muslikin, ditemui di Perumahan Emerald Garden, Sabtu pagi (28/11/2026).

Muslikin menjelaskan, awalnya massa memang hanya datang saja. Namun, entah dari mana asal-usulnya, tiba-tiba mereka mulai merangsek masuk ke perumahan sekitar pukul 23.00 WIB. Bahkan, pagar gerbang perumahan yang ia tutup pun turut dirusak oleh massa.

"Kan pintu saya tutup. Tiba-tiba gerbang itu dirusak, gerbang itu terus pos. Saya melarikan diri, soalnya massa banyak bawa pentungan," ujar dia.