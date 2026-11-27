Viral Anggota Pasukan Elite Kostrad Aniaya Warga di SPBU, Denpom TNI Turun Tangan

Anggota Pasukan Elite Kostrad Aniaya Warga di SPBU, Denpom TNI Turun Tangan

GOWA - Seorang oknum prajurit TNI Serda LD yang bertugas di Divisi 3 Kostrad, diduga melakukan pemukulan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Bontomarannu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Peristiwa tersebut viral di media sosial.

Asisten Intelijen (Asintel) Kasdivif 3 Kostrad, Kolonel Infanteri Syafri, mengungkapkan, oknum anggota berinisial LD saat ini tengah menjalani pemeriksaan di Detasemen Polisi Militer (Denpom) Divisi 3 Kostrad.

Sementara itu, laporan dari pihak korban juga masih dalam proses penanganan di Pomdam XIV/Hasanuddin.

"Kami sedang memproses yang bersangkutan. Saat ini oknum berinisial LD sementara menjalani pemeriksaan di Denpom Divisi 3 Kostrad. Sementara laporan korban masih berjalan di Pomdan XIV/Hasanuddin," ujar Syafri dikutip, Kamis (26/11/2026).

Sementara terkait tudingan keterlibatan anggotanya dalam praktik mafia BBM, Syafri dengan tegas membantah tuduhan tersebut. Dia menjelaskan, keberadaan LD di SPBU Bontomarannu saat kejadian disebut hanya untuk mengantre BBM bersama sopirnya.

Menurutnya, truk yang digunakan untuk mengantre solar tersebut merupakan kendaraan usaha pribadi milik LD, bukan untuk kepentingan penimbunan ataupun praktik mafia BBM.