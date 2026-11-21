TNI AL Musnahkan 20 Kg Narkoba Dalam Kemasan Teh

JAKARTA - TNI Angkatan Laut (TNI AL) memusnahkan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 20,07 kilogram yang sebelumnya ditemukan di kawasan pesisir Kuala Raja Muda, Kabupaten Aceh Tamiang. Narkotika tersebut diamankan Tim Quick Response Team (QRT) Pangkalan TNI AL (Lanal) Lhokseumawe, Aceh, setelah dikemas dalam sejumlah paket dan disimpan di dalam karung.

Pemusnahan barang bukti dilakukan setelah melalui serangkaian pemeriksaan dan dinyatakan positif mengandung metamfetamin atau sabu berdasarkan hasil pengujian Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Utara.

Komandan Komando Daerah Angkatan Laut (Kodaeral) I, Laksamana Muda TNI Deny Septiana, mengungkapkan, pengamanan bermula ketika Tim QRT Lanal Lhokseumawe menggelar operasi terpadu di wilayah pesisir Kuala Raja Muda pada 5 November lalu. Operasi itu dilakukan setelah petugas menerima informasi dari masyarakat mengenai aktivitas mencurigakan di kawasan tersebut.

Saat melakukan pemeriksaan di lokasi, personel menemukan satu karung berisi 20 paket sabu yang dibungkus menggunakan kemasan teh. Petugas juga mengamankan satu unit sepeda motor yang berada di lokasi kejadian. Namun, terduga pelaku berhasil kabur.

"Ini adalah langkah nyata kami mencegah peredaran narkoba, serta untuk melindungi masyarakat dari ancaman penyalahgunaan narkoba yang sangat berbahaya bagi generasi kita," katanya, Jumat (20/11/2026).