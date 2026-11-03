Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Anggota Polri Dilarang Gunakan Vape, Pramono: Kami Support Sepenuhnya

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Selasa, 03 November 2026 |03:06 WIB
Anggota Polri Dilarang Gunakan Vape, Pramono: Kami Support Sepenuhnya
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (Foto: Danandaya Arya Putra/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mendukung penuh keputusan Polri yang melarang personelnya menggunakan rokok elektronik atau vape. Kebijakan larangan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Kapolri Nomor SE/9/X/2026 yang diterbitkan pada 30 Oktober 2026.

"Apa pun yang diputuskan oleh Polda Metro Jaya, oleh Mabes Polri, kami mengikuti dan memberikan support sepenuhnya," kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Senin (2/11/2026).

Pramono menambahkan, pihaknya juga siap memberikan dukungan fasilitas jika dibutuhkan oleh Polri. "Termasuk apa yang nanti menjadi apa fasilitas yang dimiliki oleh DKI untuk itu, kami akan memberikan support sepenuhnya," ujarnya.

Sebelumnya, larangan tersebut berlaku bagi seluruh Pegawai Negeri pada Polri (PNPP), mulai dari Mabes Polri, Kepolisian Daerah (Polda), Kepolisian Resor (Polres), hingga Kepolisian Sektor (Polsek). Personel yang melanggar akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir mengatakan, kebijakan tersebut merupakan langkah proaktif untuk merespons perkembangan modus penyalahgunaan dan peredaran narkotika yang terus berubah, termasuk dengan memanfaatkan perangkat rokok elektrik.

Menurutnya, modus peredaran narkotika kini tidak lagi terbatas pada bentuk konvensional, tetapi juga menggunakan narkotika berbentuk cair yang dapat disamarkan melalui perangkat vape. Perangkat tersebut terdiri atas tiga komponen utama, yakni device atau alat, cartridge sebagai wadah, serta liquid atau cairan yang digunakan.

“Perkembangan modus penyalahgunaan narkotika harus kita antisipasi. Saat ini, perangkat vape berpotensi dimanfaatkan sebagai media penyalahgunaan dan peredaran narkotika, termasuk melalui cairan yang dicampurkan ke dalam cartridge. Hal ini menjadi perhatian serius karena secara kasatmata kandungannya tidak selalu dapat dibedakan antara cairan biasa dan cairan yang mengandung narkotika,” ujar Johnny, Minggu 1 November 2026.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
polri Pramono Anung Vape Narkoba
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/02/337/3251603/polri-b3P2_large.jpg
Tak Hanya Polri, Pegawai BNN Juga Dilarang Gunakan Vape
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/01/338/3251469/kampung_bahari-pimj_large.jpg
Kapolda Metro Bakal Tata Kampung Bahari Bebas Narkoba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/01/338/3251468/kampung_bahari-ra5c_large.jpg
Kronologi Penggerebekan Narkoba Besar-besaran di Kampung Bahari, Polisi Naik KRL Tangkap Puluhan Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/01/338/3251464/narkoba-5PjH_large.jpg
Intip Situasi Kampung Bahari Usai Digerebek Polisi Besar-besaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/01/338/3251444/viral-iLSr_large.jpg
Operasi Besar-besaran! Polisi Tangkap 29 Orang dan Sita Senjata Api di Kampung Bahari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/01/338/3251406/viral-cyJL_large.jpg
Mencekam! Ratusan Polisi Bersenjata Lengkap Turun dari KRL Gerebek Kampung Bahari, Dapat Perlawanan!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement