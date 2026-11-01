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Mencekam! Ratusan Polisi Bersenjata Lengkap Turun dari KRL Gerebek Kampung Bahari, Dapat Perlawanan!

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Minggu, 01 November 2026 |09:42 WIB
Mencekam! Ratusan Polisi Bersenjata Lengkap Turun dari KRL Gerebek Kampung Bahari, Dapat Perlawanan!
Polisi Gerebek Narkoba di Kampung Bahari/Okezone
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JAKARTA - Ratusan petugas gabungan dari Polda Metro Jaya dan Mabes Polri menggerebek Kampung Bahari, Jakarta Utara pada Minggu (1/11/2026) pagi. Adapun aparat kepolisian ini berangkat dari Stasiun Tanjung Priok dan bergerak menggunakan commuter line.

Pantauan Okezone di lokasi, kereta yang membawa ratusan petugas berhenti tepat di kawasan Kampung Bahari.

Kemudian petugas langsung turun dan menyisir lapak-lapak di pinggir rel yang diduga menjadi sarang narkoba.

Nampak sejumlah petugas dengan tegas mendobrak lapak yang diduga untuk melakukan transaksi barang haram tersebut. Dalam operasi tersebut petugas pun sempat mendapat perlawanan dari warga sekitar.

Petugas sempat diserang menggunakan petasan. Namun hal tersebut tak menyurutkan langkah petugas untuk mencari para pelaku penyebaran barang haram tersebut.

Polisi kemudian menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa yang menghalangi jalannya operasi.

 

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