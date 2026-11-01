Intip Situasi Kampung Bahari Usai Digerebek Polisi Besar-besaran

JAKARTA - Suasana di sekitar kawasan perumahan Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara, pascapenggerebekan narkoba pada Minggu (1/11/2026) pagi, terpantau tidak terlalu ramai oleh aktivitas masyarakat.

Berdasarkan pantauan Okezone di sekitar kawasan perumahan Jalan Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara, pada pukul 14.00 WIB, sebagian masyarakat terlihat masih melakukan aktivitas seperti biasanya di luar rumah.

Selain itu, para pedagang kaki lima di sekitar kawasan tersebut juga terpantau masih berjualan seperti biasa. Adapun layanan transportasi umum seperti JakLingko sesekali terlihat melintas.

Namun, ketika Okezone mencoba bertanya kepada warga terkait penggerebekan tersebut, mereka enggan memberikan komentar lebih jauh.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya bersama Mabes Polri menggerebek Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara, pada Minggu pagi. Menariknya, dalam aksi penggerebekan kampung narkoba itu, kepolisian menggunakan transportasi umum KRL Commuter Line. Dalam operasi senyap tersebut, tim kepolisian menangkap 29 orang.