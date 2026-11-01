Kapolda Metro Bakal Tata Kampung Bahari Bebas Narkoba

JAKARTA - Kapolda Metro Jaya Komjen Pol. Dadang Hartanto, menekankan pentingnya penataan lingkungan di Kampung Muara Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara, agar kawasan tersebut tidak kembali dimanfaatkan untuk aktivitas peredaran dan penyalahgunaan narkoba.

"Penataan lingkungan sosial inilah yang perlu kerja sama sekaligus penyadaran masyarakat," ujarnya, Minggu (1/11/2026).

Menurutnya, penanganan kawasan rawan narkoba tidak cukup hanya melalui penyisiran dan penegakan hukum. Diperlukan langkah lanjutan yang memperhatikan kondisi lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat agar upaya pemberantasan narkoba dapat berjalan secara berkelanjutan.

Saat menyusuri kawasan sekitar rel kereta api, Kapolda melihat sejumlah bangunan yang diduga dimanfaatkan untuk aktivitas penyalahgunaan narkoba. Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian bersama agar lingkungan tidak kembali digunakan untuk kegiatan serupa.

Dia menerangkan, pihaknya telah berkomunikasi dengan pihak perkeretaapian mengenai kemungkinan penataan kawasan di sekitar rel. Langkah tersebut memerlukan kerja sama dengan pemerintah daerah dan pihak terkait lainnya, termasuk dalam memperhatikan kondisi permukiman serta kehidupan masyarakat setempat.