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Breaking News! Polda Metro dan Brimob Bersenjata Gerebek Sarang Narkoba Kampung Bahari

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Minggu, 01 November 2026 |09:04 WIB
Breaking News! Polda Metro dan Brimob Bersenjata Gerebek Sarang Narkoba Kampung Bahari
Polisi Gerebek Kampung Bahari Beberapa Waktu Lalu/dok Okezone
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JAKARTA -  Polda Metro Jaya kembali melakukan penggerebekan kawasan yang diduga menjadi sarang peredaran narkoba di Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Minggu (1/11/2026) pagi.

Dalam pelaksanaanya, Polda Metro menurunkan ratusan anggota termasuk dari Brimob bersenjata lengkap.

‘’Ratusan personel polisi dengan atribut lengkap memasuki Stasiun Tanjung Priok dan KRL yang sudah disiapkan. Warga menduga mobilisasi polisi tersebut terkait dengan penggerebekan Narkoba di wilayah Kampung Bahari,’’ tulis @jakut_update.

Dalam video yang diunggah akun tersebut, ratusan polisi tersebut sedang berada di Stasiun Tanjung Priok.  Belum ada keterangan resmi dari Polda Metro Jaya terkait penggerebakan di Kampung Bahari tersebut.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto memerintahkan seluruh kepala kepolisian daerah (Kapolda) untuk memetakan serta menindak tegas kampung-kampung narkoba dan jaringan bandar yang beroperasi di wilayah masing-masing.

 

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