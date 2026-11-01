Kapolda Metro Jaya: Bandar Narkoba Kampung Bahari Mengetahui Bakal Digerebek!

JAKARTA - Polda Metro Jaya melakukan penggerebekan di Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Minggu (1/11/2026). Operasi ini merupakan bagian dari upaya membersihkan sejumlah kawasan yang diduga menjadi pusat peredaran narkoba.

"Kami melakukan penyisiran atau pembersihan Kampung Narkoba. Prioritas utama dari pembersihan Kampung Narkoba di wilayah Polda Metro Jaya ini memang kita lakukan," kata Kapolda Metro Jaya Komjen Pol Dadang Hartanto kepada wartawan.

Adapun, prioritas pembersihan wilayah yang diduga menjadi sarang narkoba yakni Kampung Ambon, Kampung Boncos, dan Kampung Bahari. Operasi tersebut dilakukan berdasarkan pemetaan yang telah disiapkan kepolisian.

Saat operasi dilakukan, para pelaku di Kampung Bahari diduga sudah mengetahui rencana penggerebekan.

Sebab, kepolisian sebelumnya telah memberikan peringatan melalui media terkait operasi pemberantasan narkoba di sejumlah kawasan tersebut.

"Sejak lama saya sudah memberikan peringatan melalui media. Kemarin mereka sudah tahu kalau kita melakukan gerakan pembersihan di Ambon maupun di Boncos. Sehingga mereka benar-benar bersiap," ujar Dadang.

Dia menjelaskan, berdasarkan hasil pemetaan, polisi telah mengetahui kondisi di lapangan sebelum mengerahkan personel untuk melakukan penggerebekan pada Minggu pagi.

Dadang mengakui, sejumlah pelaku melarikan diri saat petugas melakukan operasi. Namun, polisi telah mengantongi informasi mengenai identitas dan keberadaan para pelaku yang menjadi target penindakan.