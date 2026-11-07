7 Nama yang Pernah Disematkan untuk Indonesia Sebelum Merdeka, Nomor Terakhir dari Jepang!

JAKARTA - Sebelum dikenal dengan nama Indonesia, wilayah Nusantara ternyata pernah memiliki sejumlah sebutan berbeda. Nama-nama tersebut muncul dalam berbagai catatan sejarah, mulai dari masa kerajaan kuno hingga pendudukan Jepang.

Perubahan nama itu dipengaruhi oleh perkembangan zaman, budaya, serta bangsa-bangsa yang pernah datang dan menguasai wilayah ini.

Lantas, apa saja nama yang pernah digunakan untuk menyebut Indonesia sebelum merdeka? Berikut daftarnya, sebagaimana dirangkum dari kanal YouTube Angka dan Data:

1. Dwipantara

Dwipantara merupakan salah satu istilah kuno yang dikaitkan dengan penyebutan wilayah kepulauan di Asia Tenggara. Istilah ini berasal dari bahasa Sanskerta, yakni dwipa yang berarti pulau dan antara yang merujuk pada wilayah seberang atau luar.

Secara umum, Dwipantara menggambarkan wilayah kepulauan yang berada di seberang India.

2. Nusantara

Istilah Nusantara dikenal luas pada masa Kerajaan Majapahit. Nama ini tercatat dalam Sumpah Palapa yang diucapkan Patih Gajah Mada pada 1336.

Dalam konteks Majapahit, Nusantara merujuk pada wilayah-wilayah kepulauan di luar pusat kekuasaan Majapahit yang ingin dipersatukan dalam pengaruh kerajaan.

Istilah tersebut kemudian berkembang dan digunakan untuk menyebut wilayah kepulauan Indonesia.