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Soal Pengerahan Pasukan ke Jakarta, Panglima TNI: Siaga Dalam Rangka Mempertahankan NKRI!

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Jum'at, 06 November 2026 |12:10 WIB
Soal Pengerahan Pasukan ke Jakarta, Panglima TNI: Siaga Dalam Rangka Mempertahankan NKRI!
Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto (foto: dok ist)
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JAKARTA - Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto buka suara merespons pengerahan pasukan TNI Angkatan Laut (TNI AL) ke wilayah Jakarta. Menurutnya, pengerahan tersebut merupakan bagian dari kesiapsiagaan TNI dalam rangka mempertahankan kedaulatan negara dari berbagai ancaman.

"Di dalam internal TNI, kita menggunakan istilah siaga. Siaga ini digunakan untuk dalam rangka mempertahankan kedaulatan NKRI dari berbagai ancaman," kata Agus, Jumat (6/11/2026).

Agus menerangkan, terdapat dua jenis ancaman yang menjadi perhatian TNI, yakni ancaman alam dan ancaman buatan manusia. Ancaman alam berkaitan dengan bencana, sedangkan ancaman buatan manusia meliputi berbagai gangguan keamanan.

"Ancaman itu ada dua, ancaman alam dan buatan, alam yang tadi saya sampaikan ada bencana alam, banjir, kebakaran hutan, tsunami dan sebagainya. Ancaman kedua buatan manusia yaitu konflik sosial, teroris, fanatisme, makar dan sebagainya," tuturnya.

Agus menjelaskan, TNI memiliki tiga tingkatan status siaga yang biasa diberlakukan di lingkungan internal, yakni Siaga 3, Siaga 2, dan Siaga 1. Meski demikian, Agus tidak merinci tingkatan status siaga yang diterapkan dalam pengerahan personel ke Jakarta.

Menurut Agus, Siaga 3 diberlakukan ketika situasi dalam keadaan aman. Dalam kondisi tersebut, personel dan alat utama sistem persenjataan (alutsista) tetap berada di satuan masing-masing untuk melaksanakan kegiatan rutin dan latihan. Namun, prajurit tidak diperbolehkan keluar dari satuan.

 

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