HOME NEWS NUSANTARA

Misteri Lokasi Kerajaan Majapahit Timur yang Dipimpin Bhre Wengker

Avirista Midaada , Jurnalis-Minggu, 10 Agustus 2025 |06:31 WIB
Misteri Lokasi Kerajaan Majapahit Timur yang Dipimpin Bhre Wengker
Ilustrasi Kerajaan Majahit/Foto: Istimewa
A
A
A

MAJAPAHIT pernah terbagi dua wilayah, yakni timur dan barat. Di wilayah timur konon Kerajaan Majapahit pernah dipimpin oleh Bhre Wengker. Namun, ada beberapa pendapat mengenai kerajaan yang dipimpin Bhre Wengker, yang menjadi bagian dari Kerajaan Majapahit. Lokasinya di mana Kerajaan Majapahit Timur itu memunculkan beberapa pendapat.

Konon, lokasinya berada di daerah Ponorogo. Lokasinya berada di wilayah barat dari Majapahit. Hal ini membuat ada beberapa pendapat mengenai lokasi Kerajaan Timur yang dipimpin Bhre Wengker masih menjadi misteri. Wengker-Daha sendiri adalah daerah Kediri-Madiun di barat; nama Wengker sudah dikenal sejak zaman Airlangga dan terletak kira-kira di daerah Ponorogo sekarang.

Bahkan, dharma milik Bhre Wengker yang disebutkan dalam Nagarakretagama semua terletak di daerah Kediri dan sekitarnya, antara lain adalah Surabhana atau Surawana sekarang. Dikutip dari buku Pemugaran Persada Sejarah Leluhur Majapahit karya Prof. Slamet Muljana, mengisahkan tahun 1377 Masehi disebutkan, dalam berita Cina tersebut di atas masih dalam masa pemerintahan Hayam Wuruk, yang berkuasa 1350–1389.

Namun, perlu ada pertanyaan besar perihal kerajaan timur yang dipimpin oleh Bhre Wengker Wijayarajasa, dan raja bagian timur yang dipimpin Hayam Wuruk. Perjalanan lokasi ibu kota Kerajaan Timur hingga kini memang belum terpecahkan.

Tapi yang jelas, dalam beberapa sumber sejarah, di antaranya Kitab Pararaton, disebutkan adanya kerajaan barat dan timur. Di sana dijelaskan bagaimana Bhre Wengker berkuasa di wilayah Kerajaan Timur.

