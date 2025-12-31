Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Hadiri Sidang Perceraian di PA Kota Bandung, Atalia Praratya: Doain Saja Ya!

Agus Warsudi , Jurnalis-Rabu, 31 Desember 2025 |11:04 WIB
Hadiri Sidang Perceraian di PA Kota Bandung, Atalia Praratya: Doain Saja Ya!
Atalia Praratya hadir di Pengadilan Agama Kota Bandung (foto: Okezone/Agus)
A
A
A

BANDUNG - Atalia Praratya hadir di Pengadilan Agama (PA) Kota Bandung, Jalan Terusan Jakarta, Antapani, Rabu (31/12/2025). Atalia menjalani sidang perceraian dengan agenda mediasi. Namun, tak tampak Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat di PA Kota Bandung.

Atalia bersama tim kuasa hukumnya tiba di Pengadilan Agama Bandung sekira pukul 09.40 WIB. Dia mengenakan busana formal berwarna krem dipadukan dengan kerudung krem dan rok panjang hitam.

"Doain saja ya. Ini banyak sih rangkaiannya, minta doanya saja ya," kata Atalia kepada wartawan sambil berjalan masuk menuju Gedung PA Kota Bandung.

Sementara itu, Debi Agusfriansa, kuasa hukum Atalia Praratya, mengatakan, kliennya kali ini akan mengikuti serangkaian sidang gugatan cerai.

Tim kuasa hukum akan menghadirkan saksi di persidangan. "Hari ini, agendanya melaporkan hasil mediasi. Lalu pembacaan gugatan, jawaban, kemungkinan replik duplik, mendatangkan saksi dua orang, terakhir kesimpulan," kata Debi.

Debi menjelaskan, PA Kota Bandung bersama kedua belah pihak, Atalia dan Ridwan Kamil, telah sepakat untuk mempercepat jadwal persidangan.

 

Halaman:
1 2
      
