NASIONAL

Periksa Asisten Pribadi, KPK Telusuri Aktivitas hingga Sumber Dana Ridwan Kamil

Nur Khabibi , Jurnalis-Kamis, 29 Januari 2026 |21:47 WIB
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa sejumlah saksi, termasuk asisten pribadi Ridwan Kamil saat menjabat Gubernur Jawa Barat, Randy Kusimaatmadja, Kamis (29/1/2026).

Dari pemeriksaan tersebut, KPK mendalami aktivitas Ridwan Kamil semasa menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat, termasuk sumber pembiayaannya.

“Kemudian saksi juga dimintai keterangan perihal aktivitas Gubernur Jawa Barat saat itu, termasuk pembiayaannya,” kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo.

Pemeriksaan dilakukan di Polda Jawa Barat. Selain Randy Kusimaatmadja, tim penyidik KPK juga memeriksa lima saksi lainnya.

Mereka yakni Joko Hartoto selaku pimpinan Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) Bank BJB, Djunianto Lemuel selaku Direktur Golden Money Changer, Arti selaku pegawai Golden Money Changer, Ervin Yanuardi Effendi selaku Kepala Subbagian Rumah Tangga Gubernur, serta Wena Natasha Olivia selaku ibu rumah tangga.

 

