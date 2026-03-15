KPK Pastikan Penindakan Tetap Berjalan Meski Masuki Libur Lebaran

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mewanti-wanti penyelenggara negara hingga kepala daerah, untuk tidak melakukan praktik korupsi. Lembaga antirasuah itu memastikan penindakan akan tetap berjalan meski memasuki masa libur Lebaran 2026.

Hal tersebut disampaikan Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu saat konferensi pers penahanan Bupati Cilacap Syamsul Aulia Rachman, yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaan pemerasan terhadap SKPD untuk kepentingan THR pribadi dan Forkopimda.

“Jangan berpikir karena Lebaran kami akan mudik dan membiarkan terjadinya tindak korupsi dalam rentang waktu ini. Tidak. Kami akan tetap hadir untuk melakukan penindakan apabila masih ada yang bandel melakukan tindak pidana korupsi,” kata Asep, dikutip Minggu (15/3/2026).

Ia juga menegaskan, bahwa aparat penegak hukum di KPK tetap siaga selama periode libur Lebaran.

“Jadi jangan berpikir penyidik-penyidiknya mudik semua. Tidak,” ujarnya.