Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kejagung Dinilai Progresif Berantas Korupsi

Arief Setyadi , Jurnalis-Jum'at, 13 Maret 2026 |17:59 WIB
Kejagung Dinilai Progresif Berantas Korupsi
Ilustrasi korupsi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA — Pemberantasan korupsi di Indonesia membutuhkan pendekatan yang lebih progresif. Tanpa upaya memiskinkan pelaku korupsi, para koruptor maupun calon koruptor tidak akan merasa jera atau takut.

Demikian dikatakan Direktur Lingkar Madani (LIMA), Ray Rangkuti, dikutip Jumat (13/3/2026).

Ray mengungkapkan, pendekatan progresif dalam pemberantasan korupsi seperti yang ditempuh Kejaksaan Agung (Kejagung) merupakan langkah yang tepat. Kejagung, kata dia, berpandangan bahwa koruptor harus dimiskinkan melalui kewajiban mengembalikan kerugian negara dalam jumlah besar. 

Hal itu didasarkan pada asumsi bahwa tindakan korupsi telah menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi keuangan maupun perekonomian negara.

“Sayangnya, hakim kita belum sepenuhnya sampai pada tahap itu. Seharusnya hakim bisa mendorong penerapan pendekatan yang lebih progresif dalam upaya memberantas korupsi,” ujarnya.

Ray menambahkan, regulasi yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi saat ini masih cenderung memberi ruang bagi para koruptor. Ia mencontohkan, hukuman yang dijatuhkan relatif ringan, berkisar enam hingga tujuh tahun penjara. 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/12/337/3206411/bupati_rejang_lebong-ZxN2_large.jpg
Bupati Rejang Lebong Diduga Terima Suap Rp980 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/11/337/3206406/gubernur_riau-ljBA_large.jpg
Jelang Sidang, Penahanan Gubernur Nonaktif Riau Abdul Wahid Cs Dipindah ke Pekanbaru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/11/337/3206351/ott_bupati-ohqr_large.jpg
Konstruksi Kasus Bupati Rejang Lebong, Minta Fee ke Kontraktor untuk Lebaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/06/337/3205332/sekjen_dpr-n6r9_large.jpg
Sempat Dicabut, Sekjen DPR Ajukan Praperadilan Terkait Status Tersangka Korupsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/06/337/3205305/wamendagri-To2c_large.jpg
Sindiran Pedas Wamendagri ke Fadia Arafiq yang Klaim Tak Paham Birokrasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/05/337/3205145/bupati_pekalongan-gyZ5_large.jpg
Perdana, KPK Gunakan Pasal Benturan Kepentingan di Kasus Bupati Pekalongan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement