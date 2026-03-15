Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Mudik Lebaran, KAI Operasikan 19 Kereta Api Tambahan dari Jakarta

Felldy Utama , Jurnalis-Minggu, 15 Maret 2026 |20:10 WIB
Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta Franoto Wibowo (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (KAI) menyediakan kereta api jarak jauh tambahan selama masa mudik Lebaran 2026. Tercatat, ada 19 perjalanan kereta api tambahan yang telah dioperasikan.

Kereta api tambahan ini disiapkan menyusul tingginya antusiasme masyarakat yang ingin mudik ke kampung halaman menggunakan transportasi kereta api.

Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta, Franoto Wibowo menyampaikan, bahwa keberangkatan kereta api tambahan tersebut difokuskan di Stasiun Gambir dan Stasiun Pasar Senen.

“Untuk perjalanan kereta api tambahan Lebaran pada masa angkutan Lebaran yang dimulai sejak 11 Maret, dari Stasiun Gambir terdapat 12 perjalanan kereta api tambahan, sedangkan dari Stasiun Pasar Senen ada 7 perjalanan kereta api tambahan,” kata Franoto di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, Minggu (15/3/2026).

Selain kereta api tambahan Lebaran, KAI juga memberangkatkan kereta api motor gratis (Motis) setiap harinya. Layanan tersebut diselenggarakan oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

“Di Pasar Senen juga ada empat perjalanan kereta api motor gratis yang diselenggarakan oleh Kementerian Perhubungan,” pungkasnya.

(Awaludin)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
KPK Mudik Lebaran Mudik 2026 Mudik
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/15/340/3207125//mudik_lebaran-7Tk9_large.jpg
Cegah Kemacetan Mudik, Polisi Pisahkan Kendaraan Berat dan Kerahkan Tim Urai 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/15/340/3207111//polisi_petakan_titik_rawan_macet-y0WE_large.jpg
Polisi Petakan Titik Rawan Macet dan Kecelakaan di Jalur Gentong Tasikmalaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/15/338/3207119//gt_cengkareng_arah_bandara_internasional-kPyd_large.jpg
H-6 Lebaran, Lalu Lintas ke Bandara Soetta dan Merak Meningkat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/15/340/3207101//penasihat_ahli_kapolri_edi_hasibuan-PpRU_large.jpg
Penasihat Ahli Kapolri Nilai Polda Jambi Berperan Aktif Bantu Warga Jelang Lebaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/15/337/3207093//kakorlantas_polri_irjen_agus_suryonugroho-rFsn_large.jpg
H-6 Lebaran, Korlantas Polri Catat 25% Kendaraan Sudah Tinggalkan Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/15/338/3207087//30_titik_putar_balik_di_jalur_pantura_bekasi_ditutup-LtBR_large.jpg
Antisipasi Kemacetan Mudik, 30 Titik Putar Balik di Jalur Pantura Bekasi Ditutup
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement