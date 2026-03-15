Mudik Lebaran, KAI Operasikan 19 Kereta Api Tambahan dari Jakarta

JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (KAI) menyediakan kereta api jarak jauh tambahan selama masa mudik Lebaran 2026. Tercatat, ada 19 perjalanan kereta api tambahan yang telah dioperasikan.

Kereta api tambahan ini disiapkan menyusul tingginya antusiasme masyarakat yang ingin mudik ke kampung halaman menggunakan transportasi kereta api.

Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta, Franoto Wibowo menyampaikan, bahwa keberangkatan kereta api tambahan tersebut difokuskan di Stasiun Gambir dan Stasiun Pasar Senen.

“Untuk perjalanan kereta api tambahan Lebaran pada masa angkutan Lebaran yang dimulai sejak 11 Maret, dari Stasiun Gambir terdapat 12 perjalanan kereta api tambahan, sedangkan dari Stasiun Pasar Senen ada 7 perjalanan kereta api tambahan,” kata Franoto di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, Minggu (15/3/2026).

Selain kereta api tambahan Lebaran, KAI juga memberangkatkan kereta api motor gratis (Motis) setiap harinya. Layanan tersebut diselenggarakan oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

“Di Pasar Senen juga ada empat perjalanan kereta api motor gratis yang diselenggarakan oleh Kementerian Perhubungan,” pungkasnya.

(Awaludin)

