Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kasus BJB, KPK Dalami Komunikasi Ridwan Kamil hingga Penukaran Uang Miliaran

Nur Khabibi , Jurnalis-Jum'at, 30 Januari 2026 |21:07 WIB
Kasus BJB, KPK Dalami Komunikasi Ridwan Kamil hingga Penukaran Uang Miliaran
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Budi Prasetyo (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan, tengah mengembangkan kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB). Pengembangan dilakukan melalui pendalaman dugaan penyimpangan dan pengondisian dalam proses pengadaan iklan.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo menyampaikan, penyidik saat ini fokus mendalami komunikasi antara eks Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dengan pihak Bank BJB.

“Kemudian di kluster kedua, kami masuk untuk mendalami bagaimana komunikasi-komunikasi yang dilakukan oleh Pak RK, yang saat itu menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat, dengan pihak BJB,” kata Budi kepada wartawan, Jumat (30/1/2026).

Selain itu, KPK juga mendalami aktivitas perjalanan Ridwan Kamil ke luar negeri, termasuk pihak yang ikut serta, tujuan perjalanan, serta sumber pembiayaannya.

“Kami mendalami aktivitas atau kegiatan Pak RK, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, termasuk bersama siapa saja, kepentingannya untuk apa, dan juga sumber pembiayaannya,” ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/30/337/3198514//kejagung-6jcC_large.jpg
Kejagung Geledah Sejumlah Lokasi Terkait Dugaan Korupsi di Kemenhut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/30/337/3198480//polri-wyVX_large.jpg
Bareskrim Telusuri Jejak Uang di Kasus Dana Syariah Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/30/337/3198422//sidang_korupsi-THbA_large.jpg
BPK: Kerugian Negara di Kasus Tata Kelola Minyak Rp25 Triliun dan USD2,7 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/29/337/3198400//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-igpZ_large.jpg
Periksa Asisten Pribadi, KPK Telusuri Aktivitas hingga Sumber Dana Ridwan Kamil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/29/337/3198389//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-owPA_large.jpg
Kasus Korupsi BJB, Asisten Ridwan Kamil Dipanggil KPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/29/337/3198379//kuota_haji-kfO1_large.jpg
Gus Alex Irit Bicara Usai Diperiksa KPK di Kasus Kuota Haji
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement