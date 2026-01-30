Kasus BJB, KPK Dalami Komunikasi Ridwan Kamil hingga Penukaran Uang Miliaran

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan, tengah mengembangkan kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB). Pengembangan dilakukan melalui pendalaman dugaan penyimpangan dan pengondisian dalam proses pengadaan iklan.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo menyampaikan, penyidik saat ini fokus mendalami komunikasi antara eks Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dengan pihak Bank BJB.

“Kemudian di kluster kedua, kami masuk untuk mendalami bagaimana komunikasi-komunikasi yang dilakukan oleh Pak RK, yang saat itu menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat, dengan pihak BJB,” kata Budi kepada wartawan, Jumat (30/1/2026).

Selain itu, KPK juga mendalami aktivitas perjalanan Ridwan Kamil ke luar negeri, termasuk pihak yang ikut serta, tujuan perjalanan, serta sumber pembiayaannya.

“Kami mendalami aktivitas atau kegiatan Pak RK, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, termasuk bersama siapa saja, kepentingannya untuk apa, dan juga sumber pembiayaannya,” ujarnya.