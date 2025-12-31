Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Kapolri Tinjau Kesiapan Lokasi Huntap Polri di Aceh Tamiang, Bakal Bangun 300 Hunian

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Rabu, 31 Desember 2025 |12:22 WIB
Kapolri Tinjau Kesiapan Lokasi Huntap Polri di Aceh Tamiang, Bakal Bangun 300 Hunian
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (foto: dok ist)
A
A
A

ACEH - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau kesiapan lokasi terkait pembangunan hunian tetap (huntap) oleh Polri untuk masyarakat Aceh Tamiang, yang menjadi korban bencana alam. 

Sigit mengungkapkan bahwa, pihak PTPN-I Regional IV telah memberikan hibah tanah seluas 6,5 hektare untuk membangun hunian tetap bagi korban terdampak bencana di Aceh Tamiang. 

"Tadi kita pastikan ke PTPN-I Regional IV akan berikan 6,5 hektare. Mudah-mudahan bisa ada huntap, bisa ada fasumnya," kata Sigit di Aceh Tamiang, Rabu (31/12/2025).

Huntap sendiri, kata Sigit dibangun berdasarkan aspirasi atau keinginan dari masyarakat setempat. Menurut Sigit, setidaknya ada 300 hunian tetap yang bakal dibangun. 

"Kita tanya berapa kebutuhan terkait hunian, huntap ya yang diminta huntap, ada 300 masyarakat, kemungkinan kita akan bangun sekitar 300 huntap supaya bisa segera ditempati masyarakat," ujar Sigit. 

Sigit menegaskan, Polri bakal terus berkomitmen memberikan pelayanan terbaik bagi korban bencana alam di Sumatera. Oleh karenanya, Polri bakal segera melakukan pembangunan hunian jika proses penghibahan telah rampung. 

"Pembangunannya secepatnya, setelah hibah, begitu hibah kita sudah diserahkan kita langsung mulai. Lebih cepat lebih baik," tutup Sigit.

(Awaludin)

      
