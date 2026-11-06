Kasus Penyadapan Presiden, Mahfud MD Desak Suyudi Bersihkan Polri dari Unsur Solo

JAKARTA - Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menilai, terbongkarnya kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto menjadi momentum bagi Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto, untuk membersihkan Polri dari unsur Listyo dan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

"Saya setuju, supaya ini dijadikan momentum oleh Pak Suyudi untuk membersihkan Polri dari unsur-unsur ke Listyo-an ini. Yang juga banyak orang mengatakan ini unsur-unsur Solo," kata Mahfud dalam wawancara di YouTube iNews, Jumat (6/11/2026).

“Iya (pengaruh Jokowi ke Listyo), katanya pengaruh itu kan. Pak Listyo itu kan bekerja untuk Pak Jokowi. Itu kan sudah ramai beritanya, buktinya nyadap Presiden. Wong dia pembantu presiden, kok nyadap-nya presiden, berarti tidak bekerja untuk presiden dia,” sambungnya.

Mahfud meyakini, kasus dugaan penyadapan ini menjadi momentum bagi Polri untuk kembali menjalankan tugas secara profesional dan mengabdi kepada negara.

“Saya yakin, ini waktunya bagi Polri untuk bersih-bersih, untuk profesional, untuk negara. Silakan. Karena kita dulu diminta membuat rekomendasi untuk perbaikan Polri, itu sudah bagus,” pungkasnya.