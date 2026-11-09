Dasco Ungkap Pertemuan Prabowo dan 10 Eks Kapolri Singgung Penyadapan Ilegal

JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan pertemuan mantan Kapolri dengan Presiden Prabowo Subianto merupakan silaturahmi. Meski diakuinya, dalam pertemuan itu turut menyinggung penyadapan ilegal.

"Selain silaturahmi, presiden juga memaparkan visi-misi mengenai bagaimana untuk memajukan Indonesia ke depan, menggerakkan roda perekonomian, dan tentunya meminta dukungan dari Pati-Pati atau mantan Kapolri yang hadir pada saat kemarin. Nah, itu yang saya tahu," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (9/11/2026).

Hal tersebut diungkapkan Dasco setelah melihat pemberitaan mengenai pertemuan tersebut di media massa. Soal kasus dugaan penyadapan ilegal, diakui Dasco memang turut dibahas dalam pertemuan itu.

"Yang saya dengar memang ada sedikit pembahasan soal itu, soal penyadapan ilegal yang kemudian memang kita sama-sama tahu pada saat ini sudah kemudian ditangani oleh aparat penegak hukum. Sehingga itu menjadi salah satu saja bagian daripada pembahasan yang kemudian dibahas oleh presiden," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo bertemu 10 mantan Kapolri di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu 8 November 2026. Pertemuan tersebut turut dihadiri Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.