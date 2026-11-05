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DPR Minta Polri Usut Tuntas Kasus Dugaan Penyadapan Presiden

Arief Setyadi , Jurnalis-Kamis, 05 November 2026 |20:43 WIB
DPR Minta Polri Usut Tuntas Kasus Dugaan Penyadapan Presiden
DPR RI (Foto: Dok Okezone)
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JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI, Sarifuddin Sudding, meminta Polri mengusut tuntas dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Dalam perkara ini, ada tiga tersangka yang salah satunya merupakan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Ia menegaskan, penyidikan tidak boleh berhenti pada pelaku di lapangan, tetapi juga harus mengungkap pihak yang merancang, memerintahkan, membiayai, hingga mengambil keuntungan dari operasi tersebut. Menurutnya, rangkaian peristiwa itu perlu didalami karena berpotensi mengarah pada tindak pidana serius, termasuk dugaan makar.

“Kami menyampaikan apresiasi terhadap kinerja Kapolri baru, Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto beserta jajarannya dalam meningkatkan profesionalisme, integritas, dan akuntabilitas institusi kepolisian. Termasuk pengungkapan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto,” ujar Sudding dalam keterangannya, Kamis (5/11/2026).

Berdasarkan dugaan yang berkembang, penyadapan terhadap Presiden disebut telah berlangsung sejak 2025 ketika Listyo Sigit masih menjabat Kapolri. Aktivitas tersebut diduga tidak berkaitan dengan kepentingan penegakan hukum yang sah. Selain itu, terdapat dugaan penghapusan jejak log pada Oktober 2026. 

Sudding menilai persoalan ini tidak bisa dipandang sebatas pelanggaran teknis atau prosedur penggunaan perangkat penyadapan.  Ia menekankan penyadapan tanpa dasar hukum terhadap kepala negara berpotensi mengancam keamanan komunikasi kenegaraan, kerahasiaan informasi strategis, dan kepentingan nasional.

      
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