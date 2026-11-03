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Kapolda Metro Mutasi 11 Kapolsek, Ini Daftar Lengkapnya!

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 03 November 2026 |14:24 WIB
Kapolda Metro Mutasi 11 Kapolsek, Ini Daftar Lengkapnya!
Kapolda Metro Mutasi 11 Kapolsek/Okezone
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JAKARTA - Kapolda Metro Jaya, Komjen Dadang Hartanto melakukan pergantian di sejumlah jabatan di lingkungan Polda Metro Jaya. Adapun pergantian tersebut menyasar posisi 11 Kapolsek.

Rotasi jabatan itu tertuang dalam surat telegram nomor ST/1071/XI/Kep./2026 tertanggal 3 November 2026 yang ditandatangani oleh Karo SDM Polda Metro Jaya Kombes Agus Nugroho.

"Benar, mutasi di internal Polda Metro Jaya merupakan bagian dari pembinaan karir personel," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto, Selasa (3/11/2026).

Berikut daftar sejumlah jabatan yang dirotasi:

1. AKP Muhammad Hadimas diangkat sebagai Ps Kapolsek Pesanggrahan

2. AKP Dikie Wahyudi diangkat sebagai Ps Kapolsek Kelapa Dua

3. AKBP Jerico Lavian Chandra diangkat sebagai Kapolsek Metro Setiabudi

4. AKP Arga Arianda Siregar diangkat sebagai Ps Kapolsek Kelapa Gading

5. AKP Muhammad Agil Sachril diangkat sebagai Ps Kapolsek Kawasan Kalibaru

 

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