Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kapolda Metro Ultimatum Anggotanya saat Operasi Patuh Jaya, Minta Propam Turun Tangan!

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 26 Oktober 2026 |10:46 WIB
Kapolda Metro Ultimatum Anggotanya saat Operasi Patuh Jaya, Minta Propam Turun Tangan!
Kapolda Metro Jaya, Komjen Dadang Hartanto/Okezone
A
A
A

JAKARTA - Kapolda Metro Jaya, Komjen Dadang Hartanto meminta agar anggotanya tidak melakukan pelanggaran selama pelaksanaan Operasi Patuh Jaya 2026 berlangsung. Dadang meminta Bidang Propam (Bidpropam) turut dilibatkan untuk melakukan pengawasan. 

"Terkait dengan masalah anggota, yang mungkin nanti memanfaatkan momen ini melakukan pelanggaran, tentu kita akan melakukan pengawasan yang ketat kepada anggota itu termasuk menempatkan Propam yang ada di situ," kata Komjen Dadang kepada wartawan, Senin (26/10/2026). 

Dadang mempersilakan masyarakat untuk melaporkan jika adanya pelanggaran yang dilakukan anggota. Pihaknya akan melakukan penindakan jika memang terbukti terlibat. 

“Masyarakat juga boleh mengadu ya. Masyarakat boleh mengadu kepada nomor-nomor WA komplain dan lain sebagainya. Jadi kontrol sosial dari masyarakat itu sangat diharapkan,” ujarnya.

Dadang menambahkan, penegakan hukum nantinya akan dilakukan dengan dua cara baik dengan kamera e-TLE maupun manual untuk pelanggaran tertentu. Namun dia menegaskan pihaknya mengedepankan teguran dan edukasi untuk para pelanggar.

Dadang mengatakan penegakan hukum hanya bisa dilakukan oleh perwira tertentu. Dia meminta setiap penindakan baik itu teguran maupun penegakan hukum disertai dengan dokumentasi. 

"Mewajibkan dokumentasi video, jadi setiap tindakan atau penindakan kepolisian, baik itu secara teguran, harus dilakukan dengan menggunakan video, baik itu melalui bodycam atau rekaman HP. Di sini petugas menggunakannya sebagai bahan pengawasan, akuntabilitas, dan evaluasi," ungkap dia. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/26/338/3250201//operasi_patuh_jaya_2026_digelar_14_hari-78OM_large.jpeg
Operasi Patuh Jaya 2026 Digelar 14 Hari, 2.938 Personel Dikerahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/26/338/3250195//komjen_pol_dadang_hartanto-fvbS_large.jpg
Polisi Gelar Operasi Patuh Jaya 2026, Ini 7 Pelanggaran yang Jadi Sasaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/24/338/3250018//polda_metro_jaya-sUMV_large.jpg
AKBP Wikha Ardilestanto Resmi Jabat Kapolres Kepulauan Seribu, Bakal Perkuat Sinergi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/24/337/3249998//judol-cEal_large.jpg
Judol Boxkia Beroperasi sejak 2024 di Jakbar, Raup Omzet Rp2 Miliar per Bulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/24/338/3249975//tilang-sQcq_large.jpg
Awas! Pelanggar Lalin Ini Paling Dibidik Polisi saat Operasi Patuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/24/337/3249943//operasi_patuh-LnRo_large.jpg
Polri Gelar Operasi Patuh pada 26 Oktober–8 November 2026
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement