AKBP Wikha Ardilestanto Resmi Jabat Kapolres Kepulauan Seribu, Bakal Perkuat Sinergi

JAKARTA — Pucuk pimpinan Polres Kepulauan Seribu resmi berganti ke tangan AKBP Wikha Ardilestanto. Ia ditunjuk menggantikan AKBP Argadija Putra sebagai Kapolres Kepulauan Seribu.

Dalam kegiatan Farewell and Welcome Parade, Argadija menyampaikan terima kasih kepada para pejabat utama, seluruh personel Polres dan Polsek jajaran, serta elemen masyarakat yang telah mendukung pelaksanaan tugasnya.

"Serta elemen masyarakat yang telah mendukung pelaksanaan tugas selama kurang lebih satu tahun empat bulan menjabat sebagai Kapolres Kepulauan Seribu," katanya, Sabtu (24/10/2026).

Argadija juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh personel apabila selama bertugas terdapat kekhilafan, baik dalam perkataan maupun tindakan. Selanjutnya, ia akan mengemban tugas baru sebagai Irbid Itwasda Polda Metro Jaya.

Kapolres Kepulauan Seribu yang baru, AKBP Wikha Ardilestanto, menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan pengabdian Argadija selama memimpin Polres Kepulauan Seribu.