Awas! Pelanggar Lalin Ini Paling Dibidik Polisi saat Operasi Patuh

JAKARTA – Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri menggelar Operasi Patuh pada 26 Oktober hingga 8 November 2026 secara serentak di Indonesia. Pelanggaran utama yang menjadi fokus dalam kegiatan ini adalah perilaku kendaraan melawan arus.

Kakorlantas Polri Brigjen Aries Syahbudin menginstruksikan jajarannya untuk memperkuat pengawasan dan memfokuskan upaya pencegahan terhadap perilaku tersebut, dengan target tidak ada kendaraan yang melawan arus.

"Langkah ini menjadi bagian penting dalam menekan potensi kecelakaan serta melindungi keselamatan seluruh pengguna jalan," kata Aries, Sabtu (24/10/2026).

Menurut Aries, dalam pelaksanaannya, Polri bakal mengedepankan sosialisasi keselamatan, edukasi safety riding dan safety driving, serta penegakan hukum berbasis Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) dan teguran simpatik.

Ia juga menegaskan, setiap kegiatan penindakan berupa tilang harus didampingi personel Provos sebagai bentuk pengawasan internal untuk memastikan pelaksanaan tugas berjalan sesuai ketentuan dan profesionalisme anggota tetap terjaga.