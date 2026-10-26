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Operasi Patuh Jaya 2026 Digelar 14 Hari, 2.938 Personel Dikerahkan

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 26 Oktober 2026 |10:36 WIB
Operasi Patuh Jaya 2026 Digelar 14 Hari, 2.938 Personel Dikerahkan
Apel Operasi Patuh Jaya 2026 Digelar 14 Hari (foto: dok ist)
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JAKARTA - Operasi Patuh Jaya 2026 akan digelar selama 14 hari di Jakarta dan sekitarnya, terhitung sejak 26 Oktober-8 November mendatang. Sebanyak 2.938 personel gabungan dikerahkan dalam operasi tersebut. 

Hal itu disampaikan Kapolda Metro Jaya, Komjen Dadang Hartanto saat memimpin apel gelar pasukan di Lapangan Presisi Ditlantas Polda Metro Jaya, Senin (26/10/2026)

"Operasi ini akan berlangsung selama 14 hari, mulai dari tanggal 26 Oktober sampai dengan 8 November 2026, dengan melibatkan 2.938 personel gabungan, di mana Polri ada 2.798, 80 dari TNI, 30 Dishub DKI Jakarta, dan 30 Satpol PP," kata Komjen Dadang.

Dadang menjelaskan, operasi kali ini mengusung tema 'Polisi Bersama Masyarakat Mewujudkan Lalu Lintas yang Tertib, Aman, dan Berkeselamatan'. Dia menyebut keselamatan lalu lintas harus diwujudkan bersama, baik petugas maupun masyarakat. 

"Dalam hal ini, instansi terkait, tokoh masyarakat, orang tua, guru, dan masyarakat itu sendiri untuk membangun kepatuhan yang lahir dari kecerdasan murni dari dalam diri pribadi, kesadaran pribadi. Oleh karena itu, cara bertindak operasi ini lebih dominan pada upaya preemtif dan preventif," ujarnya. 

Dadang merincikan, ada sejumlah pelanggaran yang menjadi sasaran dalam Operasi Patuh Jaya 2026. Mulai dari penggunaan helm yang tidak sesuai SNI hingga pengendara mobil yang tidak menggunakan sabuk pengaman.

“Adapun yang menjadi sasaran prioritas meliputi: pengendara motor tanpa helm SNI, tidak memakai sabuk pengaman, penggunaan ponsel saat berkendara, pelanggaran rambu atau marka, menerobos lampu merah, melebihi batas kecepatan, dan melawan arus,” ungkapnya.

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