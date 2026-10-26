Atasi Karhutla di Jatim, BNPB Tebar 1 Ton Garam lewat Operasi Modifikasi Cuaca

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaksanakan operasi modifikasi cuaca (OMC) di wilayah Jawa Timur (Jatim), pada Sabtu (24/10/2026). Upaya ini dilakukan untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah daerah terdampak.

Pesawat Cessna Caravan yang dioperasikan BNPB menyemai 1.000 kilogram natrium klorida (NaCl). Berdasarkan laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Timur, pesawat tersebut melaksanakan satu sorti OMC dengan beroperasi dari Base Ops Lanudal Juanda.

"Penyemaian berlangsung pada pukul 14.45 WIB hingga 16.45 WIB di wilayah Probolinggo, Pasuruan, dan sekitarnya," ungkap Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, Minggu (25/10/2026).

Berton mengatakan, pelaksanaan OMC merupakan tindak lanjut atas arahan Kepala BNPB Letjen TNI Kristomei Sianturi saat melakukan kunjungan kerja ke Jawa Timur.

Berdasarkan pemantauan BPBD Provinsi Jawa Timur, potensi hujan ringan terdapat di sebagian besar wilayah Jatim bagian selatan dan barat. Kondisi tersebut diharapkan dapat mendukung upaya pemadaman di kawasan terdampak karhutla.