Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Breaking News! Pesawat Asian One Air Kecelakaan hingga Tabrak Bukit di Intan Jaya

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Sabtu, 24 Oktober 2026 |12:15 WIB
Breaking News! Pesawat Asian One Air Kecelakaan hingga Tabrak Bukit di Intan Jaya
Pesawat Asian One Air Kecelakaan hingga Tabrak Bukit di Intan Jaya/ist
A
A
A

JAKARTA - Pesawat udara milik PT. Asian One Air jenis Cessna 208B dengan registrasi PK-LTF mengalami kecelakaan hingga menabrak bukit saat mendarat di Bandar Udara Bilorai, Kecamatan Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, pada Sabtu (24/10/2026).

Pesawat tersebut melayani penerbangan perintis penumpang dengan rute Timika - Sugapa. Pesawat berangkat dari Timika pukul 07.40 WIT dan tiba di Sugapa pukul 08.38 WIT.

Berdasarkan laporan, proses pendaratan pesawat pada landas pacu (runway) 09 awalnya berlangsung normal. Namun, saat menyentuh landasan, pesawat dilaporkan bergerak ke arah kiri hingga keluar dari landas pacu dan berhenti di area rerumputan di sisi landasan.

Dalam kejadian tersebut, seluruh penumpang di dalam pesawat atau Person on Board (POB), yang terdiri atas delapan penumpang dan dua awak pesawat, dilaporkan selamat. Sementara itu, pesawat mengalami kerusakan pada bagian roda utama.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Lukman F. Laisa, mengatakan, pihaknya telah melakukan koordinasi untuk memastikan penanganan awal kejadian serta pengumpulan informasi teknis di lokasi.

“Prioritas kami saat ini adalah memastikan keselamatan seluruh penumpang dan awak pesawat serta melakukan penanganan awal sesuai prosedur. Kami juga terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan guna mengetahui lebih lanjut kejadian ini,” ujar Lukman.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/21/18/3249284/jet_tempur_jatuh-5Ku8_large.jpg
Jet Tempur Prancis Jatuh saat Latihan, Pilot Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/03/337/3239919/pesawat_garuda_pecah_ban-6lfm_large.jpg
Pesawat Garuda Alami Pecah Ban, Kemenhub: Penanganan Sesuai Prosedur Keselamatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/24/340/3238011/kecelakaan-WJVn_large.jpg
Kronologi Jet Tempur Sukhoi Tergelincir di Lanud Sultan Hasanuddin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/24/337/3238009/kecelakaan-uSWy_large.jpg
Jet Tempur Sukhoi Tergelincir di Lanud Sultan Hasanuddin, TNI AU Pastikan Seluruh Awak Selamat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/24/340/3237963/kecelakaan-z5q9_large.jpg
Jet Tempur Sukhoi Tergelincir di Landasan Pacu Bandara Sultan Hasanuddin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/16/337/3212841/kecelakaan_helikopter-P5t8_large.jpg
Breaking News! Helikopter Hilang Kontak di Sekadau Kalbar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement