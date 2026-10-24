Breaking News! Pesawat Asian One Air Kecelakaan hingga Tabrak Bukit di Intan Jaya

JAKARTA - Pesawat udara milik PT. Asian One Air jenis Cessna 208B dengan registrasi PK-LTF mengalami kecelakaan hingga menabrak bukit saat mendarat di Bandar Udara Bilorai, Kecamatan Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, pada Sabtu (24/10/2026).

Pesawat tersebut melayani penerbangan perintis penumpang dengan rute Timika - Sugapa. Pesawat berangkat dari Timika pukul 07.40 WIT dan tiba di Sugapa pukul 08.38 WIT.

Berdasarkan laporan, proses pendaratan pesawat pada landas pacu (runway) 09 awalnya berlangsung normal. Namun, saat menyentuh landasan, pesawat dilaporkan bergerak ke arah kiri hingga keluar dari landas pacu dan berhenti di area rerumputan di sisi landasan.

Dalam kejadian tersebut, seluruh penumpang di dalam pesawat atau Person on Board (POB), yang terdiri atas delapan penumpang dan dua awak pesawat, dilaporkan selamat. Sementara itu, pesawat mengalami kerusakan pada bagian roda utama.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Lukman F. Laisa, mengatakan, pihaknya telah melakukan koordinasi untuk memastikan penanganan awal kejadian serta pengumpulan informasi teknis di lokasi.

“Prioritas kami saat ini adalah memastikan keselamatan seluruh penumpang dan awak pesawat serta melakukan penanganan awal sesuai prosedur. Kami juga terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan guna mengetahui lebih lanjut kejadian ini,” ujar Lukman.