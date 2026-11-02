Breaking News! Pesawat Jatuh dan Meledak di Dekat Rumah Donald Trump, 9 Orang Tewas!

Jet Pribadi Jatuh dan Meledak di Dekat Rumah Trump, 9 Orang Tewas/X

FLORIDA – Kecelakaan pesawat jet pribadi terjadi di kawasan permukiman di Florida Selatan, Amerika Serikat. Akibatnya, sembilan orang tewas dalam peristiwa tersebut.

Peristiwa ini terjadi hanya beberapa kilometer dari Mar-a-Lago, kediaman resor milik Presiden AS Donald Trump.

Melansir Aljazeera, Senin (2/11/2026), Sembilan korban tewas merupakan penumpang yang berada di dalam pesawat tersebut.

Menteri Transportasi AS Sean Duffy menyebut, tragedi pesawat jatuh itu sangat mengerikan. Duffy mengatakan, staf dari Federal Aviation Administration (FAA) sedang dalam perjalanan menuju lokasi kecelakaan untuk mendukung penyelidikan yang dilakukan oleh National Transportation Safety Board (NTSB).

Rekaman dari kokpit pesawat sesaat sebelum kecelakaan berhasil disimpan oleh LiveATC.net yang menangkap percakapan pilot mengenai masalah yang dianggap masih bisa ditangani, sebelum akhirnya ia mengatakan bahwa pesawat kehilangan ketinggian dengan cepat. Namun tidak lama kemudian, kru yang panik berseru, "Kita akan menabrak tanah!"

Pesawat tersebut adalah Learjet 60, sebuah jet bisnis yang popular, yang sedang dalam perjalanan dari Austin, Texas, menuju Bahama.