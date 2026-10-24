Tragis! 2 Pesawat Jatuh, 4 Pilot Angkatan Udara Filipina Tewas Mengenaskan

FILIPINA — Empat pilot Angkatan Udara Filipina tewas setelah dua pesawat latih jatuh saat menjalani latihan terbang lintas di Provinsi Batangas. Insiden tersebut terjadi pada Jumat 23 Oktober 2026 di Pangkalan Udara Fernando, Kota Lipa.

Melansir TRT, Juru bicara Angkatan Udara Filipina, Kolonel Alvin Jay Capinguian, mengatakan, kecelakaan melibatkan dua pesawat latih Marchetti SF-260 buatan Italia yang jatuh di dalam area pangkalan saat latihan berlangsung.

SF-260 merupakan pesawat latih militer yang digunakan Angkatan Udara Filipina untuk mempersiapkan dan melatih pilot sebelum menjalankan tugas penerbangan yang lebih canggih.

Angkatan Udara Filipina menyatakan identitas keempat pilot tersebut dirahasiakan atas permintaan keluarga mereka.

Menurut pihak angkatan udara, tidak ada korban jiwa lain yang dilaporkan dalam insiden tersebut. Saat ini, Angkatan Udara Filipina melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab kecelakaan.

(Arief Setyadi )

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