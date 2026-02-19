Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kronologi Pesawat Pelita Air Jatuh di Nunukan, Pilot Meninggal di Lokasi Kejadian

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Kamis, 19 Februari 2026 |16:26 WIB
Kronologi Pesawat Pelita Air Jatuh di Nunukan, Pilot Meninggal di Lokasi Kejadian
Kronologi Pesawat Pelita Air Jatuh di Nunukan Kalimantan Utara/ist
A
A
A

JAKARTA - Pesawat Pelita Air Service PAS 7101 rute Long Bawan-Tarakan, jatuh setelah lepas landas dari Long Bawan di Nunukan, Kalimantan Utara, Kamis (19/2/2026). 

Diketahui, pesawat lepas landas dari Long Bawan pada pukul 12.10 WITA. Seharusnya pesawat melapor saat melewati Malinau pada 12.24 WITA dan tiba di Tarakan pada 13.15 WITA.

Corporate Secretary PT Pelita Air Service Patria Rhamadonna mengatakan, saat ini proses investigasi dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait sedang berlangsung.

"Penerbangan tersebut merupakan layanan kargo pengangkut bahan bakar yang diawaki oleh satu orang pilot, tanpa awak kabin maupun penumpang, dengan jenis pesawat yang digunakan yaitu Air Tractor AT-802 dengan registrasi PK-PAA," ujar Rhamadonna.

Pesawat tersebut kata dia merupakan armada khusus yang melayani misi pengantaran BBM Satu Harga ke wilayah perbatasan.

"Pada saat pemantauan terakhir, pesawat baru saja menyelesaikan misi distribusi ke Long Bawan dan sedang dalam rute kembali menuju Bandara Juwata, Tarakan," tandasnya.

Sementara itu, Kepala Kantor SAR Tarakan, Syahril mengatakan pilot ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di lokasi jatuhnya pesawat. Korban bernama Capt Hendrick Lodewyck Adam

"Pilot ditemukan meninggal dunia," ucap Syahril dalam keterangan yang diterbitkan Humas Basarnas.

Syahril menambahkan pilot langsung dievakuasi dari lokasi kejadian menuju Rumah Sakit Pratama Long Bawan. Ia memastikan tidak ada korban lain dalam peristiwa tersebut.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/20/340/3196549/pesawat_jatuh-yT1p_large.jpg
Lokasi Jatuhnya Pesawat ATR Jauh dari Jalur Pendakian Gunung Bulusaraung, Evakuasi Berlangsung Dramatis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/20/337/3196508/evakuasi_korban_pesawat_atr-CKur_large.jpg
Tim SAR Ungkap Proses Evakuasi Korban Pesawat ATR 42-500 dari Medan Ekstrem
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/20/337/3196484/viral-svth_large.jpg
Basarnas: Tidak Ada Korban Selamat dari Pesawat ATR yang Jatuh di Maros
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/20/340/3196451/viral-3sGH_large.jpg
Momen Pasukan TNI Evakuasi 2 Korban Pesawat ATR di Gunung Bulusaruang, Menembus Hutan dan Tebing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/18/337/3196096/viral-zqV2_large.jpg
Ayah Korban Pesawat ATR Ungkap Gelagat Anaknya yang Tidak Biasa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/18/340/3196015/viral-rEo6_large.jpg
Breaking News! Tim SAR Temukan Badan dan Ekor Pesawat di Gunung Bulusaraung, Ini Penampakannya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement