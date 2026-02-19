Advertisement
Polisi Masih Pastikan Keselamatan Pilot Pesawat yang Jatuh di Krayan Kaltara

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Kamis, 19 Februari 2026 |15:51 WIB
Polisi Masih Pastikan Keselamatan Pilot Pesawat yang Jatuh di Krayan Kaltara
Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Polisi masih mematikan keselamatan dari Pilot pesawat yang jatuh di Krayan Timur, Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara). 

"Keselamatan crew pesawat masih dipastikan oleh personel SAR di lapangan," kata Kadiv Humas Polri, Irjen Johnny Eddizon Isir saat dikonfirmasi, Kamis (19/2/2026). 

Ia berharap, tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. "Namun kita semua berdoa semoga Crew pesawat tetap selamat  dan semoga tidak ada korban jiwa," ujarnya. 

Diketahui insiden pesawat jatuh itu, dalam rekaman juga terlihat kepulan asap hitam membumbung tinggi dari arah puncak gunung yang disebut-sebut sebagai lokasi dugaan jatuhnya pesawat tersebut. Peristiwa itu pun sontak menjadi perhatian warga sekitar.

(Awaludin)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya.

      
