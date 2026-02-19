Polisi Masih Pastikan Keselamatan Pilot Pesawat yang Jatuh di Krayan Kaltara

JAKARTA - Polisi masih mematikan keselamatan dari Pilot pesawat yang jatuh di Krayan Timur, Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara).

"Keselamatan crew pesawat masih dipastikan oleh personel SAR di lapangan," kata Kadiv Humas Polri, Irjen Johnny Eddizon Isir saat dikonfirmasi, Kamis (19/2/2026).

Ia berharap, tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. "Namun kita semua berdoa semoga Crew pesawat tetap selamat dan semoga tidak ada korban jiwa," ujarnya.

Diketahui insiden pesawat jatuh itu, dalam rekaman juga terlihat kepulan asap hitam membumbung tinggi dari arah puncak gunung yang disebut-sebut sebagai lokasi dugaan jatuhnya pesawat tersebut. Peristiwa itu pun sontak menjadi perhatian warga sekitar.

(Awaludin)

