Ayah Korban Pesawat ATR Ungkap Gelagat Anaknya yang Tidak Biasa

JAKARTA - Suasana duka menyelimuti rumah Deden, salah seorang korban kecelakaan pesawat ATR 42-500 di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Minggu (18/12/2026). Pesawat hilang kontak di wilayah perbukitan Maros Sulawesi Selatan saat melakukan penerbangan dari Yogyakarta Adi Sucipto menuju Makassar Sultan Hasanuddin.

Ayah Deden, Muhsin mengatakan masih menunggu kabar terkini terkait evakuasi jenazah anaknya. Muhsin mengaku terakhir berkomunikasi dengan Deden pada Kamis (15/1).

Muhsin menjelaskan, kebiasaan Deden adalah memberi tahunya jika ingin pergi dinas ke luar kota. Namun kali ini ada yang berbeda, Deden tidak memberi kabar pada ayahnya sebelum berangkat ke Makassar.

Muhsin pun tak dapat menutupi kesedihannya ketika mengetahui putranya menjadi korban kecelakaan pesawat.

"Terakhir ketemu di tanggal 24 desember kalo gak salah. Kemaren kamis tanggal 15 Januari sempet whatsapp-an, dia ngasih tau bahwa mamanya udah pulang ke garut, mau kontrol," jelas Muhsin saat ditemui di rumah duka.

"Biasanya kalo dia mau berangkat dinas itu suka bilang, (yang kemarin) ga ada kabar, tau-tau kabarnya udah begini (meninggal)," tandasnya.

Pantauan Okezone di rumah korban bernama Deden, sejak Minggu pagi terus didatangi para pelayat. Kerabat dan tetangga berdayangan ke rumah duka untuk menyampaikan belasungkawa secara langsung kepada keluarga yang ditinggalkan.

Sementara itu, istri Deden masih tampak terpukul seusai menerima kabar tentang suaminya yang jadi korban.