Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ayah Korban Pesawat ATR Ungkap Gelagat Anaknya yang Tidak Biasa

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Senin, 19 Januari 2026 |04:05 WIB
Ayah Korban Pesawat ATR Ungkap Gelagat Anaknya yang Tidak Biasa
Suasana Rumah Duka Korban Pesawat ATR/Okezone
A
A
A

JAKARTA - Suasana duka menyelimuti rumah Deden, salah seorang korban kecelakaan pesawat ATR 42-500 di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Minggu (18/12/2026). Pesawat hilang kontak di wilayah perbukitan Maros Sulawesi Selatan saat melakukan penerbangan dari Yogyakarta Adi Sucipto menuju Makassar Sultan Hasanuddin.

Ayah Deden, Muhsin mengatakan masih menunggu kabar terkini terkait evakuasi jenazah anaknya. Muhsin mengaku terakhir berkomunikasi dengan Deden pada Kamis (15/1).

Muhsin menjelaskan, kebiasaan Deden adalah memberi tahunya jika ingin pergi dinas ke luar kota. Namun kali ini ada yang berbeda, Deden tidak memberi kabar pada ayahnya sebelum berangkat ke Makassar.

Muhsin pun tak dapat menutupi kesedihannya ketika mengetahui putranya menjadi korban kecelakaan pesawat.

"Terakhir ketemu di tanggal 24 desember kalo gak salah. Kemaren kamis tanggal 15 Januari sempet whatsapp-an, dia ngasih tau bahwa mamanya udah pulang ke garut, mau kontrol," jelas Muhsin saat ditemui di rumah duka.

"Biasanya kalo dia mau berangkat dinas itu suka bilang, (yang kemarin) ga ada kabar, tau-tau kabarnya udah begini (meninggal)," tandasnya.

Pantauan Okezone di rumah korban bernama Deden, sejak Minggu pagi terus didatangi para pelayat.  Kerabat dan tetangga berdayangan ke rumah duka untuk menyampaikan belasungkawa secara langsung kepada keluarga yang ditinggalkan. 

Sementara itu, istri Deden masih tampak terpukul seusai menerima kabar tentang suaminya yang jadi korban.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/18/340/3196015/viral-rEo6_large.jpg
Breaking News! Tim SAR Temukan Badan dan Ekor Pesawat di Gunung Bulusaraung, Ini Penampakannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/18/337/3196005/viral-ICeH_large.jpeg
Pesan Terakhir Ferry ke Istri Sebelum Pesawat ATR Hilang Kontak di Maros
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/18/337/3196002/viral-cqGz_large.jpg
Cerita Keluarga Pegawai KKP Terima Kabar Pesawat ATR Hilang Kontak di Maros
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/18/337/3195997/viral-2K0V_large.jpg
Suasana Haru di Rumah Keluarga Penumpang Pesawat ATR yang Hilang Kontak di Makassar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/337/3185128/pesawat_cessna-fySz_large.jpg
5 Fakta Pesawat Cessna Jatuh di Karawang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/18/3185125/jet_tempur-8b0s_large.jpg
Detik-Detik Jet Tempur India Jatuh saat Bermanuver Barrel Roll
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement