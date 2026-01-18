Tiga Pegawai KKP Diduga Jadi Korban Jatuhnya Pesawat ATR 42-500

JAKARTA – Tiga pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), diduga menjadi korban jatuhnya pesawat ATR 42-500 dengan rute penerbangan Yogyakarta–Bali di Pegunungan Leang-Leang, Sulawesi Selatan.

Dugaan tersebut menguat setelah warga sekitar menemukan sejumlah dokumen yang kemudian dilaporkan kepada petugas gabungan. Salah satu dokumen yang ditemukan berupa fotokopi KTP atas nama Yoga, yang diduga merupakan penumpang pesawat tersebut.

“Dokumen-dokumen yang ditemukan antara lain berupa dokumen yang ada di dalam pesawat, seperti manifest atau SOP operasional pesawat. Ada juga fotokopi KTP yang diduga milik salah satu penumpang pesawat atas nama Yoga,” kata Dandim Pangkep, Letkol CZI Bhakti Yuhandika, Minggu (18/1/2026).

Tiga pegawai KKP yang diduga menjadi korban tersebut diketahui bernama Ferry Irawan, Deden Mulyana, dan Yoga Nauval. Ketiganya merupakan pegawai Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) yang bertugas sebagai tim Air Surveillance.