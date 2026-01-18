Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Tiga Pegawai KKP Diduga Jadi Korban Jatuhnya Pesawat ATR 42-500

Niko Prayoga , Jurnalis-Minggu, 18 Januari 2026 |16:59 WIB
Tiga Pegawai KKP Diduga Jadi Korban Jatuhnya Pesawat ATR 42-500
Tim Basarnas lakukan pencarian korban pesawat ATR (foot: Basarnas)
A
A
A

JAKARTA – Tiga pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), diduga menjadi korban jatuhnya pesawat ATR 42-500 dengan rute penerbangan Yogyakarta–Bali di Pegunungan Leang-Leang, Sulawesi Selatan.

Dugaan tersebut menguat setelah warga sekitar menemukan sejumlah dokumen yang kemudian dilaporkan kepada petugas gabungan. Salah satu dokumen yang ditemukan berupa fotokopi KTP atas nama Yoga, yang diduga merupakan penumpang pesawat tersebut.

“Dokumen-dokumen yang ditemukan antara lain berupa dokumen yang ada di dalam pesawat, seperti manifest atau SOP operasional pesawat. Ada juga fotokopi KTP yang diduga milik salah satu penumpang pesawat atas nama Yoga,” kata Dandim Pangkep, Letkol CZI Bhakti Yuhandika, Minggu (18/1/2026).

Tiga pegawai KKP yang diduga menjadi korban tersebut diketahui bernama Ferry Irawan, Deden Mulyana, dan Yoga Nauval. Ketiganya merupakan pegawai Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) yang bertugas sebagai tim Air Surveillance.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/18/340/3196066//kecelakaan_pesawat_atr_42_500-PbzS_large.jpg
Basarnas Temukan Satu Korban Kecelakaan Pesawat ATR 42-500
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/18/340/3196046//pencarian_pesawat_di_gunung_bulusaraung-GQY5_large.jpg
Pencarian Pesawat ATR di Gunung Bulusaraung Terkendala Kabut Tebal dan Medan Ekstrem
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/18/337/3196043//menko_bidang_infrastruktur_dan_pembangunan_kewilayahan_ahy-nBUK_large.jpg
AHY: Penyebab Hilang Kontak Pesawat ATR di Maros Masih Diinvestigasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/18/340/3196015//viral-rEo6_large.jpg
Breaking News! Tim SAR Temukan Badan dan Ekor Pesawat di Gunung Bulusaraung, Ini Penampakannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/18/320/3196006//kkp-RJy6_large.jpg
Identitas dan Jabatan 3 Pegawai KKP Penumpang Pesawat ATR yang Hilang Kontak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/18/337/3196005//viral-ICeH_large.jpeg
Pesan Terakhir Ferry ke Istri Sebelum Pesawat ATR Hilang Kontak di Maros
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement