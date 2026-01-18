Pencarian Pesawat ATR di Gunung Bulusaraung Terkendala Kabut Tebal dan Medan Ekstrem

PANGKEP - Upaya pencarian pesawat ATR 42-500 milik Indonesia Air Transport (IAT), yang dilaporkan hilang kontak terus dilakukan oleh Tim SAR Gabungan di kawasan Pegunungan Bulusaraung, Desa Tompobulu, Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan.

Namun, proses pencarian menghadapi tantangan berat akibat kabut tebal, cuaca ekstrem, serta jalur pendakian yang terjal dan berbahaya. Hingga saat ini, petugas belum menemukan tanda-tanda adanya korban jiwa.

Tim SAR baru menemukan serpihan pesawat dan sejumlah barang yang diduga berasal dari dalam pesawat, yang tersebar di beberapa titik lokasi. Puing-puing tersebut ditemukan sekitar 500 meter dari puncak Gunung Bulusaraung, tepatnya di area yang dikenal sebagai Puncak Bayangan.

Komandan Distrik Militer (Dandim) 1421 Pangkep, Letkol Czi Bakti Yuhandika, mengatakan fokus utama saat ini adalah menemukan korban manusia sebelum dilakukan evakuasi puing pesawat.

"Prioritas utama kami adalah pencarian korban. Evakuasi puing akan dilakukan setelah korban ditemukan," ujarnya, Minggu (18/1/2026).