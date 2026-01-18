Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Pencarian Pesawat ATR di Gunung Bulusaraung Terkendala Kabut Tebal dan Medan Ekstrem

Udin Syahruddin , Jurnalis-Minggu, 18 Januari 2026 |14:01 WIB
Pencarian Pesawat ATR di Gunung Bulusaraung Terkendala Kabut Tebal dan Medan Ekstrem
Pencarian Pesawat di Gunung Bulusaraung (foto: dok ist)
A
A
A

PANGKEP - Upaya pencarian pesawat ATR 42-500 milik Indonesia Air Transport (IAT), yang dilaporkan hilang kontak terus dilakukan oleh Tim SAR Gabungan di kawasan Pegunungan Bulusaraung, Desa Tompobulu, Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan.

Namun, proses pencarian menghadapi tantangan berat akibat kabut tebal, cuaca ekstrem, serta jalur pendakian yang terjal dan berbahaya. Hingga saat ini, petugas belum menemukan tanda-tanda adanya korban jiwa.

Tim SAR baru menemukan serpihan pesawat dan sejumlah barang yang diduga berasal dari dalam pesawat, yang tersebar di beberapa titik lokasi. Puing-puing tersebut ditemukan sekitar 500 meter dari puncak Gunung Bulusaraung, tepatnya di area yang dikenal sebagai Puncak Bayangan.

Komandan Distrik Militer (Dandim) 1421 Pangkep, Letkol Czi Bakti Yuhandika, mengatakan fokus utama saat ini adalah menemukan korban manusia sebelum dilakukan evakuasi puing pesawat.

"Prioritas utama kami adalah pencarian korban. Evakuasi puing akan dilakukan setelah korban ditemukan," ujarnya, Minggu (18/1/2026).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/18/337/3196043//menko_bidang_infrastruktur_dan_pembangunan_kewilayahan_ahy-nBUK_large.jpg
AHY: Penyebab Hilang Kontak Pesawat ATR di Maros Masih Diinvestigasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/18/340/3196015//viral-rEo6_large.jpg
Breaking News! Tim SAR Temukan Badan dan Ekor Pesawat di Gunung Bulusaraung, Ini Penampakannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/18/320/3196006//kkp-RJy6_large.jpg
Identitas dan Jabatan 3 Pegawai KKP Penumpang Pesawat ATR yang Hilang Kontak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/18/337/3196005//viral-ICeH_large.jpeg
Pesan Terakhir Ferry ke Istri Sebelum Pesawat ATR Hilang Kontak di Maros
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/18/337/3196002//viral-cqGz_large.jpg
Cerita Keluarga Pegawai KKP Terima Kabar Pesawat ATR Hilang Kontak di Maros
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/18/337/3195997//viral-2K0V_large.jpg
Suasana Haru di Rumah Keluarga Penumpang Pesawat ATR yang Hilang Kontak di Makassar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement