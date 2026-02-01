Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Viral Aksi Menegangkan Dokter Selamatkan Balita Kejang-Kejang di Pesawat, Begini Kronologinya

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Minggu, 01 Februari 2026 |19:26 WIB
Viral Aksi Menegangkan Dokter Selamatkan Balita Kejang-Kejang di Pesawat, Begini Kronologinya
Viral aksi menegangkan dokter selamatkan balita kejang-kejang di pesawat (Foto: Tangkapan layar Medsos)
A
A
A

JAKARTA — Sebuah video menampilkan aksi heroik seorang dokter menyelamatkan balita kejang di dalam pesawat viral di media sosial. Maskapai Citilink mengonfirmasi peristiwa itu terjadi pada 4 Mei 2025.

Corporate Secretary & CSR Group Head PT Citilink Indonesia, Tashia Scholz, menjelaskan insiden tersebut menimpa bayi berusia 22 bulan saat proses boarding masih berlangsung. Pada saat itu, pesawat belum lepas landas dan masih berada di darat.

"Kejadian ini terjadi pada penerbangan Citilink QG 990 rute Jakarta-Bengkulu pada 4 Mei 2025 lalu," ujar Tashia, Minggu (1/2/2026).

Dalam pesawat, terdapat seorang penumpang yang berprofesi sebagai dokter anak. Dokter ini langsung memberikan pertolongan kepada bayi yang mengalami kejang.

"Dokter tersebut turut membantu dalam memberikan pertolongan pertama, bekerja sama dengan kru yang bertugas guna menyiapkan seluruh keperluan dalam kondisi darurat," sambung Tashia.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita news lainnya
